Tin Nam Định : Gã trai điều hành tiếp viên quán karake cầm đầu đường dây mua bán 6 trẻ em dưới 16 tuổi

Chiều tối 23-6, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định thông tin với PV ANTĐ: CQĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai đối tượng trong vụ án gồm: Đinh Văn Tiến (18 tuổi, quê quán Hải Hậu, Nam Định, tạm trú tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); và Trương Anh Tuấn (29 tuổi, trú tại TP. Việt Trì). Trong số này, CQĐT xác định Trương Anh Tuấn – kẻ chuyên điều hành tiếp viên quán karaoke – giữ vai trò chủ mưu; còn Đinh Văn Tiến là đồng phạm, giúp sức.

Diễn biến vụ án thể hiện, trước đó, một người dân đến Công an huyện Hải Hậu trình báo về việc con gái của gia đình, sinh năm 2007, đột nhiên mất tích.

“Trước tính chất phức tạp của sự việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hải Hậu và các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc”, lãnh đạo Phòng CSHS cho biết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định sự mất tích của bé gái sinh năm 2007 liên quan đến đường dây mua bán người, do Đinh Văn Tiến và Trương Anh Tuấn cầm đầu.

Tập trung truy xét, khoanh vùng, đến ngày 16-6, lực lượng Công an đã bắt giữ được Tuấn và Tiến, đồng thời khám xét nơi ở của 2 tên này tại TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), thì phát hiện 6 bé gái có độ tuổi từ 14 đến 15 và 2 người phụ nữ.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 22-6, CQĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Tiến và Trương Anh Tuấn; đồng thời bước đầu xác định hành vi mua bán 6 bé gái của 2 đối tượng trên.

“CQĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác định vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Tuy nhiên từ vụ án này, đã toát lên 2 vấn đề cần cảnh báo. Thứ nhất, là việc quản lý con em, nhất là các bé gái trong độ tuổi vị thành niên, của nhiều gia đình. Chỉ vì nghe lời gạ gẫm của đối tượng xấu: “tranh thủ kiếm tiền lúc nông nhàn, nghỉ hè”, mà nhiều ông bố, bà mẹ đã vô tình giao con cho kẻ ác.

Vấn đề thứ hai là công tác quản lý các cơ sở kinh doanh “nhạy cảm” như quán karaoke. Quy định đối với tiếp viên hết sức rõ ràng, về độ tuổi, trang phục cũng như số người phục vụ ở từng phòng hát. Tuy nhiên, có hiện tượng cơ quan cấp phép và quản lý văn hóa thiếu chặt chẽ trong công tác kiểm tra, tuyên truyền, xử phạt, dẫn đến hiện tượng nhiều quán karaoke sử dụng cả lao động là trẻ vị thành niên. Đáng lo ngại là những yếu tố tiêu cực khác, như việc các cháu có thể bị xâm hại, lợi dụng tình dục…”, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định đánh giá…