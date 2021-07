Gã thanh niên Nam Định gây ra 40 vụ trộm cắp tài sản ở đình, chùa

Giang bị bắt trong vụ trộm chiếc máy phát điện, mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện anh ta từng gây ra khoảng 40 vụ trộm tại đình, chùa.

Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Giang (SN 1983, trú tại thôn Vụ Bản, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Thanh Liêm tiếp nhận trình báo của thủ từ đình Yến (thôn Ứng Liêm, xã Thanh Hà) về việc bị mất trộm một chiếc máy phát điện.

Vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Liêm bắt giữ Nguyễn Hồng Giang là thủ phạm.

Theo cảnh sát, thủ đoạn của Giang là điều khiển xe máy, mang theo bao tải và nhiều dụng cụ như dao, kéo, cờ lê, tua vít…, đi đến các đình, chùa ở các vùng nông thôn để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Sau khi lấy trộm chiếc máy phát điện tại đình Yến, Giang bán cho một cửa hàng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định với giá 1,2 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác, Giang khai nhận, từ cuối năm 2020 đến nay đã thực hiện khoảng 40 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hàng chục triệu đồng, chủ yếu ở các đình, chùa và nhà dân trên địa bàn một số tỉnh Nam Định, Thái Bình…, sau đó về Hà Nam trộm cắp thì bị bắt giữ.

Số tài sản trộm cắp được, Nguyên Hồng Giang đem bán lấy tiền phục vụ nhu cầu mua ma túy sử dụng.

Giang là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.