Gã người tình của mẹ bạo hành bé gái 7 tuổi, ông ngoại nuôi nghẹn ngào tại tòa: “Mẹ nó đã bỏ rồi, mình không thương sao được”

Chỉ vì bé gái ngủ rồi tiểu trên nệm, Hà Quốc Việt đã ra tay đánh đập bé hết sức dã man, thậm chí còn dùng tàn thuốc châm vào vùng nhạy cảm của bé, gây thương tích đến 47%. Ngày ra tòa, bé gái không có mẹ bên cạnh, người quen duy nhất là ông ngoại nuôi chẳng máu mủ, ruột rà.

Chiều 19/8, TAND quận 12 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Quốc Việt về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 134 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nạn nhân là bé C. (SN 2013), con gái riêng của chị D. (người tình của Việt).

Bé gái 7 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành dã man

Theo nội dung vụ việc, khoảng tháng 2/2019, chị D. dọn về sống chung như vợ chồng với Hà Quốc Việt ở phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM). Thời gian này, chị D. gửi con gái cho cha dượng là ông Đặng Công Hùng (có quan hệ tình cảm với bà ngoại của bé C.) ở Trà Vinh chăm sóc. Đến tháng 8/2019, ông Hùng gửi lại bé C. cho chị D. và Việt.

Sáng 24/10, khi ông Hùng đang ở nhà thì có 1 người chở bé C. đến giao. Khi kiểm tra cơ thể, ông Hùng phát hiện bé có nhiều thương tích và vết bầm ở sau đầu, tay trái, môi, má, ngực, mông… cùng nhiều vết rách da chảy máu. Ông hỏi cháu thì được bé C. cho biết mình bị Việt dùng cây đánh và dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào người. Ngày 28/10, ông Hùng đã đến Công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 trình báo sự việc. Sau đó Việt bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” với tỷ lệ thương tật gây cho bé C. là 47%.

Tại phiên tòa hôm nay, Việt thành khẩn khai nhận, trong khoảng thời gian từ 8/2019 đến khi bị bắt tạm giam, Việt đã nhiều lần dùng cây gỗ đánh bé C., lần gây thương tích nặng nhất là khi bé ngủ rồi tiểu trên nệm.

“Việt đã dùng cây gỗ tròn dài khoảng 60cm đánh 5, 6 cái vào mông của bé C., sau đó dùng tay tát vào mặt bé. Riêng vết thương ở ngực là do Việt vứt tàn thuốc lá đang cháy vào bé gây ra thương tích”, nội dung cáo trạng được VKS nhắc lại, Việt hoàn toàn đồng ý.

Sau khi thấy người tình bạo hành con gái ruột, mẹ bé đã nhờ người chở C. về Trà Vinh giao lại cho ông Hùng, nhờ chăm sóc. Ông Hùng cho biết khoảng thời gian đầu, tâm lý của bé C. bất ổn, thường hay sợ sệt khi thấy người lạ, đặc biệt là cầm vật giống cây roi là khóc thét. Về mẹ của bé C. cũng không liên lạc để thăm hỏi con, ông đành phải tiếp tục chăm sóc bé.





Phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé C. cho biết việc bị cáo gây ra thương tích cho một bé gái 7 tuổi là hết sức dã man. Đặc biệt, không chỉ 1 mà nhiều lần, bị cáo bắt bé gái 7 tuổi ra đánh đập lúc rạng sáng, giữa đêm khuya, dùng tàn thuốc lá châm vào người, có hành động ngắt, véo vùng nhạy cảm của bé gái… Ngoài ra, tại phiên tòa, Việt khai, mẹ ruột bé C. cũng nghiện ma túy, trong lúc Việt đánh đập bé C. mẹ bé cũng biết nhưng không can ngăn gì.

Sau quá trình xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị mức án từ 7-8 năm tù dành cho bị cáo Hà Quốc Việt. Nói lời sau cùng, Việt hối lỗi về những hành vi mình gây ra cho bé C. và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Quốc Việt mức án 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” và buộc bồi thường số tiền 30 triệu đồng cho người đại diện của bé C.

Ông ngoại nuôi nghẹn lòng: “Mẹ nó đã bỏ rồi, mình không thương sao được”

Trao đổi với chúng tôi trong ngày làm đại diện hợp pháp cho bé C., ông Đặng Công Hùng (46 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết bản thân ông rất đau khổ sau tất cả mọi việc đã xảy ra. Ông và bà ngoại của bé C. có quan hệ tình cảm với nhau đã nhiều năm (hiện đã không còn), nên khi bé C. chào đời, ông được xem là ông ngoại nuôi của bé.

Vì thương con, thương cháu của người tình (2 mẹ con bé C.), ông Hùng nhận bé chăm sóc từ lúc 4 tháng rưỡi. Ông trình bày trước tòa: “Việc tôi buộc đem gửi cháu C. trở lại cho con D. (mẹ bé) vì bất đắc dĩ, lúc đó nhà tôi có người mất, một mình tôi không thể lo xuể, con bé cũng nhớ mẹ, tôi nghĩ đưa bé về sống với mẹ ruột thì đâu có gì đâu. Có ai ngờ thằng Việt lại hành hạ con bé như vậy”.

Theo ông Hùng, sau khi xảy ra vụ việc, ông nhận lại chăm sóc cho bé C. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng nên là điều ông đắn đo, suy nghĩ.





Khi được phía Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đưa ra hướng giúp đỡ cho bé C. là gửi bé vào “Nhịp cầu hạnh phúc” để bé được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách tốt hơn. Ông Hùng xúc động trình bày với HĐXX: “Tôi giờ cũng chẳng biết làm sao, sau khi nghe các luật sư nói, tôi cũng muốn gửi bé vào nhưng lại không đành lòng, tôi thương con bé lắm, không nỡ xa. Mà giờ nó ở với mình, tiền gạo thì nuôi đủ, nhưng còn chuyện khác thì tôi nghĩ không đủ khả năng. Mà bà ngoại, mẹ nó đã bỏ nó rồi, mình không thương sao được”.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ – Chi hội trưởng Chi hội luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết giải pháp gửi bé C. vào ngôi nhà “Nhịp cầu hạnh phúc” là phù hợp nhất với hoàn cảnh của bé hiện tại. Bởi theo luật sư phân tích, hiện bé không có mẹ chăm sóc (đã cắt đứt liên lạc), phía bà ngoại lại không lo, còn ông Hùng ngoài việc không đủ khả năng để chăm sóc, ông không có quan hệ huyết thống, họ hàng với bé C.

“Bé C. đã ở ngôi nhà “Nhịp cầu hạnh phúc” được 2 ngày, bé rất vui và hòa nhập với môi trường ở đây. Dẫu biết rằng ông Hùng rất thương cháu, nhưng về lâu về dài, cháu ở đây vẫn tốt hơn. Ông Hùng vẫn có thể lên thăm con bé bất cứ lúc nào, chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho ông một công việc như bảo vệ ở Sài Gòn nếu ông muốn được gần nơi sống của bé C.” – luật sư Nữ phân tích.

Sau những lời khuyên từ phía HĐXX cũng như luật sư, ông Hùng đồng ý sẽ đưa bé C. vào ngôi nhà “Nhịp cầu hạnh phúc” để bé có một điều kiện tốt hơn.

Ngồi bên ngoài phòng xử án, bé C. ôm choàng lấy những chú gấu bông được các cô chú mua tặng, chốc chốc nhìn về phía xa. Khi chúng tôi hỏi bé có nhớ mẹ không, C. chỉ lắc đầu rồi cúi mặt xuống buồn bã.

Kết thúc phiên tòa, bản án 8 năm tù đã dành cho Hà Quốc Việt nhưng đằng sau đó, hình ảnh đứa bé 7 tuổi không cha, không mẹ bơ vơ nơi góc sân tòa khiến nhiều người phải xúc động. Hi vọng rằng chuỗi ngày phía trước, cuộc đời C. sẽ được bình an!