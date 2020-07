Gã đàn ông Nam Định vào Nghệ An buôn ‘hàng trắng’ lĩnh án chung thân

Để thực hiện phi vụ làm ăn, Phạm Hải Vũ vào Nghệ An rồi ngược lên huyện miền núi để mua hàng. Án chung thân đã được tuyên cho gã đàn ông này.

TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa bị cáo Phạm Hải Vũ (SN 1978), trú phường Nguyễn Du, TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) ra xét xử sơ thẩm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vũ vốn là đối tượng nghiện ma túy. Từ nghiện ngập, Vũ lấn sâu vào mua bán “hàng trắng”. Vũ di chuyển bằng máy bay vào Nghệ An, rồi ngược lên huyện miền núi để thực hiện việc mua bán “hàng”.

13h ngày 9/2/2020, tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Phạm Hải Vũ đã bị công an Nghệ An phối hợp với Bộ đội Biên phòng Nghệ An bắt giữ, tang vật là 4 bánh heroin.

Tại tòa, Vũ thừa nhận mọi hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Phạm Hải Vũ án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.