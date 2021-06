Đường dây ma tuý từ TPHCM-Nam Định: “Chiêu” cất giấu 12 bánh heroin cực tinh vi

(BVPL)- Công an Nam Định vừa triệt xoá một đường dây ma tuý từ TP Hồ Chí Minh về Nam Định. Bước đầu bắt giữ một đối tượng, thu giữ12 bánh heroin. Đáng chú ý, số ma tuý này được đối tượng cất giấu, nguỵ trang hết sức tinh vi.

“Tác giả” của thủ đoạn cất giấu ma túy này là Bùi Tiến Hà, 38 tuổi, trú tại 366 đường Giải Phóng, P.Trường Thi, TP Nam Định – một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Nam Định mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá thành công.

Không nghề nghiệp, đang nuôi con nhỏ, lại nghiện ma túy đá, song Bùi Tiến Hà được biết đến là một kẻ lắm tiền nhiều của. Hà còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều đối tượng ma túy.

Từ những nghi vấn của đối tượng này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Bùi Tiến Hà chính là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Nam Định.

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy đá và tiêu xài cá nhân, Bùi Tiến Hà đã cấu kết, móc nối với một số đối tượng ma túy ở TP Hồ Chí Minh để mua bán ma túy sau đó vận chuyển về Nam Định tiêu thụ.

Ngày 2/6/2021, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an và Công an huyện Ý Yên bắt quả tang Bùi Tiến Hà đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin tại đường QL10 thuộc thôn Nhì, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên.

Số ma tuý này Bùi Tiến Hà nguỵ trang, cất giấu trong 2 loa và cốp xe mô tô Airblade để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng.

Mắt xích quan trọng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Nam Định được triệt xóa.