Dùng “thôi miên” lừa bán thảo dược giả với giá hàng chục triệu đồng

Ngày 24/7, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 4 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ gồm Đỗ Văn Hạnh, sinh năm 1963; Đỗ Thị Thủy, sinh năm 1966 cùng quê tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Vân Khánh, sinh năm 1975 và Nguyễn Thị Thanh Mai cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh…

Loading...

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây 4 đối tượng này thường đi vào các khu dân cư, khu buôn bán ở một số phường xã để giới thiệu bán hàng là những người già hoặc có biểu hiện bề ngoài về một số chứng bệnh bất thường như tóc bạc, da đen, mặt tàn nhang… Đánh vào tâm lý những người này cần thuốc để chữa bệnh nên các đối tượng dùng lời ngon ngọt dụ dỗ người dân mua “thuốc” thảo dược.

Ngày 23/7, nhom người này đi 4 xe máy dạo quanh địa bàn phường Trảng Dài để giới thiệu bán thảo dược quý. Khi tới khu vực chợ tự phát ở phường Trảng Dài để giới thiệu sản phẩm thảo dược quý cho người dân, nhiều người thấy có dấu hiệu bất thường về cách giới thiệu và sản phẩm nên đã báo Công an. Khi công an địa phương đến hiện trường, các đối tượng này lên xe định bỏ chạy. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của hàng chục người dân, công an đã khống chế nhóm đối tượng này đưa về trụ sở làm việc.

Ngay sau khi biết tin về các đối tượng, bà Nguyễn Thị Thu Ngân, ngụ phường Trảng Dài đã đến hiện trường tố giác 1 trong 4 người này đã lừa bán cho bà 1 hộp thảo dược chống bạc tóc vào ngày 9/6 với giá 25 triệu đồng. Cùng ngày có 4 bị hại khác tại TP Biên Hòa cũng đã đến cơ quan Công an tố cáo 4 đối tượng này với chiêu trò tương tự đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Theo các bị hại các đối tượng này đã “thôi miên” họ vì khi giao dịch mua hàng, giá tiền rất nhỏ nhưng không hiểu sao trong quá trình thanh toán tiền họ lại phải trả một khoản tiền lên tới hàng chục triệu đồng mà không hề hay biết. Qua xác minh của công an, món hàng mà các đối tượng giới thiệu thảo dược quý thực chất là những viên kẹo và những vật phẩm không xác định được tên và không có nhãn mác được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép chứng nhận.

Vụ việc đang được Công an Biên Hòa điều tra xác minh. Tuy nhiên cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời dụ ngọt của các đối tượng này để tránh bị lừa.