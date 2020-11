Đưa thi hài các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Campuchia về Việt Nam

Theo dự kiến, khoảng 10h ngày 16/11, thi hài 6 nạn nhân Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Campuchia sẽ được đưa về nước để an táng.

Người thân của các nạn nhân quê huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị tử vong trong vụ tai nạn ở Campuchia cho biết, dự kiến trưa ngày 16/11, cơ quan chức năng sẽ đưa thi hài các nạn nhân về Việt Nam.

Trong số 6 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Campuchia vào rạng sáng 5/11, có một trẻ em quê Thanh Hóa. Các nạn nhân còn lại cùng quê Hà Tĩnh có ba mẹ con là bà Nguyễn Thị Mai (62 tuổi) và hai con Nguyễn Quốc (39 tuổi) và Nguyễn Nhật (20 tuổi, cùng trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh); Ngô Đức Cường (SN 1996, trú xã Sơn Lộc, Can Lộc) và Hoàng Thị Thúy (SN 1995, trú xã Xuân Lộc, Can Lộc).

Theo người nhà, thi hài các nạn nhân sẽ được đưa về Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu ở Tây Ninh.

Trước đó, sáng ngày 13/11 tại Chùa Wat Steung Meanchey, Phnom Penh, nơi đang bảo quản thi hài 6 công dân Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội Khmer Việt Nam, nhóm thiện nguyện của bác sỹ Hoàng Kỳ đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân.

Từ thời điểm các nạn nhân gặp nạn, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, Đại sứ quán tại Phnom Penh, bác sỹ Hoàng Kỳ… đã gấp rút để hoàn thành các thủ tục cần thiết, nỗ lực đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và 5 người còn sống sót, để sớm đưa thi hài và các các công dân thoát nạn hồi hương. Các thủ tục rất mất thời gian và phức tạp mặc dù chính quyền Campuchia cũng quan tâm hỗ trợ.

Trước đó, khuya 5/11, ô tô 9 chỗ chở 11 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh nhập cảnh từ Tây Ninh vào Campuchia, chạy trên quốc lộ 6. Đến đoạn qua xã Spean Thnaot, huyện Chi Kreng, tỉnh Siem Reap, ô tô đã lao xuống kênh ngập nước, lật ngửa.

6 người (5 người quê Hà Tĩnh) cùng tài xế tử vong tại chỗ. Các nạn nhân còn lại bị thương, được lực lượng chức năng địa phương đưa đi cấp cứu. Ô tô được cẩu lên bờ trong tình trạng bị hư hỏng nặng. Vị trí xảy ra tai nạn cách biên giới Tây Ninh khoảng 700 km, cách biên giới Thái Lan 120 km. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật.