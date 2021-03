Ôtô chở xi măng tông vào nhà dân khi đi cân tải trọng phục vụ điều tra nguyên nhân tai nạn trước đó, khiến tài xế thiệt mạng, thiếu tá công an đi cùng bị thương.

Ngày 22-3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vào 18g27 ngày 18-3-2021, tại Km 283 + 400 QL1A (thuộc tổ dân phố 19, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa ô tô chở xi măng BKS 18C – 073.48 do anh Nguyễn Văn Liên (SN 1983, trú tại thôn La Khê, xã Liên Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) điều khiển, đi hướng Thanh Hóa – Ninh Bình, với xe mô tô BKS: 35B2 – 396.57 do chị Hồ Thị Huyền (SN 1986, trú tại tổ dân phố 23, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) đi phía trước cùng chiều.

Hậu quả, chị Huyền bị thương, đi cấp cứu tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Ninh Bình và sau đó t‌ử von‌g. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Điệp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm t‌ử th‌i và tạm giữ phương tiện gây tai nạn để tiến hành điều tra theo quy định của Pháp Luật, báo Giao thông cho hay.

Theo Zing, để phục vụ điều tra, chiều 20-3, Công an TP Tam Điệp đưa ô tô tải đi cân tải trọng và kiểm tra hệ thống phanh tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cách kho tạm giữ phương tiện của Công an TP Tam Điệp 500m.

Người cầm lái xe này là anh Nguyễn Văn Liên, đi cùng có Thiếu tá Vũ Mạnh Thắng. Đến gần cổng trung tâm đăng kiểm, xe tải đã đâm vào nhà dân.

Cú va chạm mạnh khiến xi măng trên thùng xe đè bẹp cabin. Tài xế Liên và Thiếu tá Thắng bị kẹt bên trong. Người dân tìm cách giải cứu nhưng bất thành.

Khi lực lượng chức năng điều động xe cẩu đến xử lý, các nạn nhân mới được đưa ra ngoài. Do bị thương nặng, tài xế Liên chết tại chỗ. Thiếu tá Thắng bị thương, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.