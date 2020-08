Dự kiến lễ khởi công tuyến đường bộ ven biển vào ngày 18/9/2020 thuộc địa phận xã Giao An, huyện Giao Thuỷ -Nam Định

Tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua huyện Giao Thủy có chiều dài 24,49 km, trong đó có 5,2 km trùng với Quốc lộ 37B (đi qua xã Giao Phong, Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm) và 19,29 km làm mới đi qua địa phận 10 xã gồm: xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hà, Giao Hải, Giao Long, Giao Châu, Giao Yến và xã Giao Phong. Tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn huyện trên 520 ngàn m2.

✅ Dự kiến lễ khởi công tuyến đường bộ ven biển vào ngày 18/9/2020 thuộc địa phận xã Giao An.

✅ Theo UBND huyện, đến nay đã hoàn tất việc đo đạc và trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đợt 1 của Dự án để phục vụ lễ khởi công đường bộ ven biển đoạn qua huyện Giao Thủy dự kiến vào ngày 18/9/2020. Căn cứ Bản trích đo địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư (BTHT & TĐC) của huyện đã xây dựng Dự thảo phương án GPMB tại xã Giao An đối với 22 hộ gia đình, cá nhân đợt 1 với diện tích trên 10.ngàn m2 với số tiền gần 2.1tỷ đồng; đất công do UBND xã quản lý hơn 1.100 m2 với số tiền hơn 107 triệu đồng. Ngày 20/8/2020 Hội đồng BTHT & TĐC đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình, cá nhân (đợt 1) tại xã Giao An.

Để Dự án đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ, UBND huyện phấn đấu hoàn thành công tác GPMB và bàn giao tối thiểu 50% diện tích đất nông nghiệp xong trước ngày 15/10/2020 gồm mặt bằng của 5 xã: Giao Thiện, Giao Lạc, Giao An, Giao Xuân và xã Giao Hà. Bàn giao 50% mặt bằng phần đất nông nghiệp còn lại xong trước ngày 15/12/2020 gồm mặt bằng của 5 xã: Giao Hải, Giao Long, Giao Châu, Giao Yến và Giao Phong. Bàn giao mặt bằng phần đất thổ cư, công trình công cộng và các phần đất khác xong trước ngày 15/4/2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương khẩn trương nộp hồ sơ về Phòng TN – MT trước ngày 25/8/2020 để làm căn cứ thẩm định. Đối với các vị trí tái định cư phân tán, khi Trung tâm Công nghệ địa chính tiến hành đo đạc thì các địa phương cần phối hợp thực hiện. Đối với các vị trí thu hồi là đất công do UBND xã quản lý, nếu địa phương đang cho các hộ gia đình, cá nhân đấu thầu thì tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đất đối với vị trí trong phạm vi GPMB trước ngày 30/8/2020, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình lên phương án GPMB. Nghiêm cấm hành vi biến đất công chuyển thành đất giao ổn định và chuyển số khẩu vào các hộ. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, TĐC, đảm bảo việc bàn giao mặt bằng Dự án theo đúng kế hoạch.