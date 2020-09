Đối tượng cướp tài sản của phụ nữ bị bắt sau 3 ngày gây án

Ngày 11-9, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Khánh, SN 1992, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 10g00 ngày 7-9, Khánh điều khiển xe máy từ Hà Nội về quê, khi đi đến đường 21B, thuộc địa phận thôn Hà Trung, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục thì phát hiện một người phụ nữ từ trên xe ô tô khách xuống, trên tay cầm theo túi xách. Khánh liền điều khiển xe áp sát mời người phụ nữ đi xe ôm nhưng người này từ chối rồi quay lưng đi và rút điện thọai ra gọi việc riêng.

Lợi dụng lúc vắng người qua lại, Khánh xuống xe chạy bộ đuổi theo giật chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ rồi lên xe máy phóng đi về Nam Định. Chiếc điện thoại được Khánh mang đi bán lấy 1,8 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Bình Lục đã vào cuộc điều tra, xác minh, chia làm 3 mũi trinh sát rà soát trên địa bàn cũng như các địa phương lân cận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị nắm được thông tin về đối tượng gây án đang lẩn trốn ở Hà Nội, lực lượng Công an huyện đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam lên kế hoạch truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 11g00 ngày 10-9, lực lượng Công an đã bắt giữ Đỗ Văn Khánh khi đối tượng đang trốn tại thôn Hạ, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại CQCA, Khánh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện vụ cướp điện thoại nói trên.

Hiện CQCA huyện Bình Lục đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.