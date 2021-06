Ngày 15-6, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại Cụm công nghiệp An Xá.

Theo đó, UBND thành phố đã triển khai thực hành diễn tập xử trí tình huống tại 2 doanh nghiệp lớn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong Cụm công nghiệp An Xá là các Công ty: Cổ phần Nam Tiệp và Cổ phần Thắng Lợi. Tình huống diễn tập là: Theo thông báo của ngành Y tế, tại Công ty Cổ phần Nam Tiệp đã phát hiện 2 công nhân thuộc xưởng 2 mắc COVID-19 (F0) đang điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp An Xá phối hợp với các lực lượng Công an, Y tế, Quân đội và Công ty triển khai các bước phòng chống dịch theo quy định gồm: phong toả toàn bộ khu vực xưởng 2; thực hiện phân tích dịch tễ, đánh giá nguy cơ lây nhiễm, thực hành khử khuẩn, vệ sinh môi trường do lực lượng Công an và lực lượng Y tế thực hiện; phân loại, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2) với 2 bệnh nhân F0 để đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức khử khuẩn theo phương châm “phong tỏa hẹp, xét nghiệm rộng, truy vết thần tốc, thông tin chính sách kịp thời”. Sau khi xét nghiệm truy vết hoàn thành, các trường hợp được xác định là F1 được đưa về cách ly tập trung tại Công ty Cổ phần Thắng Lợi (trong cùng cụm công nghiệp); các trường hợp F2 được xét nghiệm nhanh, nếu âm tính được hướng dẫn về địa phương cách ly tại nhà 21 ngày theo quy định; các trường hợp nghi ngờ được theo dõi kiểm tra sức khoẻ thường xuyên tại phòng cách ly tạm thời của Công ty Nam Tiệp. Sau khi hoàn thành việc phân loại và tổ chức cách ly tập trung, lực lượng chức năng tiến hành phong toả, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bên trong xưởng 2 và toàn bộ Công ty bằng dung dịch Clo 4% theo nguyên tắc từ trong ra ngoài.

Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, kỹ năng tổ chức chỉ huy, điều hành, công tác phối hợp hiệp đồng và thực hành phòng, chống dịch COVID-19 của các lực lượng tại các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp An Xá. Đồng thời đánh giá khả năng huy động các nguồn lực; phát hiện các điểm tồn tại, thiếu sót để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, quy trình phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch xảy ra tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tập trung./.