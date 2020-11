Đau nhói lòng cảnh nam sinh trường chuyên Nam Định bị bỏng đến 40% cơ thể

Nhà nghèo, nhưng Hiểu đã vượt qua nghịch cảnh thi đỗ vào trường chuyên danh giá – Lê Hồng Phong (Nam Định), vụ tai nạn bỏng sâu khiến bao ước mơ, hoài bão của nam sinh có nguy cơ dang dở.

Tôi gặp cậu học trò lớp 11 chuyên Tin – Toán (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định), tại khoa Bỏng Trẻ em – Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), trên khắp cơ thể của Hiểu, những vết bỏng ở vùng bụng, tay và chân vẫn còn quấn băng trắng toát, nhiều chỗ dịch vàng vẫn chảy thấm đẫm cả băng gạc.

Mỗi khi trở mình, gương mặt cậu học trò lớp 11 lại nhăn nhó méo xệch, đau đớn. Nhìn chàng trai quằn quại mỗi khi trở mình khó nhọc, khiến lòng tôi đau nhói, nhiều người đã cố quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt.

Vũ Ngọc Hiểu, sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mang trọng bệnh, nhưng cậu học trò đã vượt qua nghịch cảnh thi đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong, một ngôi trường THPT danh giá của tỉnh Nam Định vừa kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường.

Hai tay bó gối ngồi ngủ gục ngay bên giường bệnh của con, 4 ngày theo con lên bệnh viện cấp cứu, chị Vũ Thị Tỉnh (46 tuổi), mẹ của Hiểu chưa có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Ngước lên gương mặt hốc hác, tiều tụy, giọng chị Tỉnh nghẹn lại kể, ngày 22/11, Hiểu cùng các bạn ở ký túc xá liên hoan có nướng mực. Hiểu nghĩ là cồn trên đĩa đã hết bởi không còn nhìn thấy lửa nên cầm chai cồn rót thẳng vào đĩa. Một tiếng nổ vang lên, toàn bộ cơ thể Hiểu bị bao trùm bởi ngọn lửa.

Đưa tay lau nước mắt, chị Tỉnh kể tiếp, bố của Hiểu mắc bệnh suy thận phải chạy thận 8 năm nay. Hiểu còn có một chị gái mới tốt nghiệp đại học, vừa xin đi thử việc. Ham học, ham hiểu biết với thành tích học tập rất tốt, nên Hiểu luôn được coi là niềm hy vọng của gia đình. Không ngờ tai họa đột nhiên giáng xuống, khiến cho mọi dự định, những ước mơ của cậu học sinh lớp 11, cũng như bao kỳ vọng của cha mẹ đành dang dở.

Sống ở miền quê nghèo khó, chồng lại mắc bệnh nhiều năm không lao động được, nên chị Tỉnh dù có lam lũ quanh năm suốt tháng, thì cuộc sống của gia đình vẫn vô cùng chật vật. Vừa chăm sóc thuốc men cho chồng, vừa phải nuôi 2 con ăn học, nên gia đình chị Tỉnh luôn rơi vào cảnh hụt trước thiếu sau.

Nay tai họa lại bất ngờ ập xuống con trai, người mẹ thuần nông nghèo khó chỉ biết chạy vạy khắp mọi nơi để vay tiền cứu tính mạng con. Đã qua cơn nguy kịch, nhưng Hiểu phải tiếp tục điều trị lâu dài và tốn kém, trong khi người mẹ của em thì không biết phải trông cậy vào đâu.

Nói về tình trạng của Hiểu, bác sĩ Nguyễn Băng Tâm, là bác sĩ điều trị của khoa Bỏng Trẻ em – Viện Bỏng quốc gia cho biết: “Bệnh nhân Hiểu bị bỏng cồn, diện tích bỏng 40% , trong đó (5%) bỏng sâu độ II, III, IV tại vùng bụng, hai tay và hai chân. Hiện tại tổn thương của Hiểu vẫn rất nặng và cần theo dõi sát”.





Lúc chia tay cậu học trò tội nghiệp, Hiểu nhìn tôi mắt ứa lệ. Em không nói, nhưng ánh mắt chất chứa những nỗi đau dằn vặt, Hiểu thương bố, thương mẹ quanh năm lam lũ nuôi chị em Hiểu ăn học. Vậy mà, giờ em lại nằm đây khiến những hoài bão, ước mơ có nguy cơ dang dở…

