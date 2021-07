“Đất tặc” ngang nhiên đưa máy xúc, “hổ vồ” vào đào bới khu công nghiệp

Giữa ban ngày, các đối tượng chưa rõ danh tính ngang nhiên huy động 2 máy xúc loại lớn, 4 – 5 xe siêu trọng tải 3 chân… rầm rộ kéo vào Khu công nghiệp Mỹ Trung (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) để xúc, đào đất cát vận chuyển đi nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết.

Vừa qua, phản ánh đến Báo Lao Động, người dân các thôn Thanh Khê, Nhất Đê (xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) cho biết: “Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Trung đóng trên địa bàn xã có tổng diện tích quy hoạch lên đến 150 hecta, vùng lõi diện tích khoảng hơn 80 hecta được xây dựng từ năm 2007, nguồn gốc chủ yếu là đất ruộng trước đây thu hồi của nông dân.

Đến năm 2010, do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy Hoàng Anh đã dừng triển khai dự án nên mới chỉ có 14 nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện đầu tư, kinh doanh trong khu công nghiệp”.

“Nhiều năm trở lại đây, lợi dụng việc chủ đầu tư sa sút kinh tế, gần như đã ”buông” dự án. Các nhóm đối tượng đến từ nhiều nơi đã ngang nhiên đưa máy xúc, máy cẩu, xe tải… bất kể ngày đêm kéo nhau vào khu công nghiệp đào, múc đất chuyển ra ngoài. Khoảng 2 tuần trở lại đây, hoạt động này lại tái diễn sau một thời gian lắng xuống. Hàng vạn mét khối cát trước đây chủ đầu tư bỏ tiền của, công sức ra để san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng nay bị đào lên, chuyển ngược đi tiêu thụ” – một người dân phản ánh.

Sáng 13.7, PV Lao Động đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc. Cả KCN Mỹ Trung rộng lớn, từng là niềm kỳ vọng của Nam Định nói chung, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Trung nói riêng. Trong KCN, những vũng nước, ao nước, thậm chí là hồ nước, con sông… đã bị đất “tặc” lộng hành đào bới, xúc đất cát mang đi.

Tại phân khu lô A, nơi đã bị “xẻ thịt” từ nhiều năm trước nay biến thành hồ câu, ao sen, chẳng ai còn nhận ra đây đã từng là đất công nghiệp. Phân khu lô G (G1, G3) thì dấu vết răng của máy xúc, cần cẩu trên đất còn mới tinh. Toàn bộ khu vực hàng chục hecta dành cho quỹ đất cây xanh cách ly với khu dân cư, cây chẳng thấy đâu giờ như con sông dài bị lạc vào KCN…

Theo hình ảnh người dân ghi lại bằng clip cung cấp cho PV, vừa mới buổi chiều 10.7 vừa qua, cùng lúc có đến 4 – 5 xe ben tải trọng hơn 20 tấn dạng Howo 3 chân và 2 máy xúc cẩu cỡ lớn thay nhau kẻ đào, người chở tấp nập ra vào lối chính từ KCN dẫn ra Quốc lộ 10. Một số xe có mang BKS 90C – 088.4…, 90C – 055.2…, 90C – 054.4…

Trao đổi với ông Phạm Văn Long – Chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, ông Long cho rằng: “Về khu công nghiệp, trách nhiệm quản lý nhà nước trực tiếp là Ban quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh. Huyện và xã chỉ phối hợp với ban để xử lý các công việc thôi. Mời đồng chí liên hệ với ban để hỏi…”.





Thượng tá Nguyễn Thanh Tuyền – Trưởng Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định – thông tin: “Năm ngoái, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức họp với các ngành, địa phương về vấn đề này và Công an huyện cũng đã vào cuộc điều tra, xử lý. Năm nay, gần đây, chúng tôi chưa nắm được. Ngay sau đây, tôi sẽ chỉ đạo Công an huyện và Công an xã nắm lại tình hình, tiếp tục điều tra xử lý”.