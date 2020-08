Danh Ca Thường: Rapper đậm chất quê ở Nam Định

Sau vòng 1 cuộc thi King of Rap (Tìm kiếm tài năng nhạc rap), cái tên Danh Ca Thường mới được khán giả tò mò tìm kiếm. Rapper người Nam Định gây chú ý bởi giọng địa phương nguyên chất và lựa chọn chuyên sâu chủ đề văn hóa dân tộc để rap.

Sau phần trình bày bài The National (Quốc gia) của thí sinh Mai Kiên Trung (nghệ danh Danh Ca Thường), giám khảo Đạt Maniac nhận xét: “Thường mà không thường!”. Giám khảo rapper Đạt “Ma tốc độ” đặc biệt thích đoạn “Có chơi thế nào thì vẫn con rồng cháu tiên. Hiphop của tụi tao pha với tiếng cồng, sáo, chiêng”.

Kiên Trung bộc bạch với giám khảo: “Em muốn dùng rap để quảng bá cho văn hóa truyền thống”. Trung hứa hẹn sẽ ngợi ca vẻ đẹp của ca trù, chầu văn, chèo, tuồng… bằng rap và 3 trong 4 giám khảo đã bỏ phiếu cho rapper sinh năm 1997 vào vòng trong.

Không biết hát nên phải rap

Lần đầu tiên Trung biết đến rap là vào năm 2014, “tôi được chú hàng xóm cho nghe bản phát tán trên mạng “Rap Hà Nội chém (công kích – PV) Hải Phòng”. Từ lúc đó Trung say sưa tìm kiếm rap để nghe, tự mò mẫm cách viết rap. Hồi mới nhập cuộc chàng trai 17 tuổi viết về đời sống, tình yêu. Bài đầu tiên sáng tác, Trung mang ra quán net ghi âm. Các game thủ trong quán nhìn Trung với ánh mắt khó chịu vì 30 phút gây ồn của “thằng dở lảm nhảm một mình”. Không may, do Trung không biết cách lưu nên bản thu bị mất. Rapper tập sự phải đến nhà bạn thu lại mới được. Ba năm sống chết vì rap nhưng Danh Ca Thường không thu được kết quả gì đáng kể. Có đợt Trung viết và thu âm một số bản battle rap (rap chiến) nhưng lo ngại hàng xóm vô tình xem được “họ lại nói ra nói vào”, thế là gỡ bỏ hết. Lúc đó Trung không biết được rằng, 5 năm sau nhiều hàng xóm đã kết bạn Facebook khi xem Danh Ca Thường rap trên truyền hình tại “King of Rap 2020”

Cho đến 2017, bài “The National” ra mắt mới gây được sự chú ý. Kiên Trung đã tìm thấy hướng đi riêng cho mình. Trung kể mình là người siêu cổ, từ nhỏ đã thích nghe chầu văn (nhà hàng xóm), chèo, cải lương… nhưng không có giọng nên không thể hát. “Tôi không biết đàn, hát nên dùng rap để chơi nhạc”.

Hỏi Trung “bạn có lo ngại giọng rap đậm chất quê Nam Định sẽ cản trở hiệu ứng?”. Trung lại thấy “có khi “chất quê” của mình lại là một ưu thế trong một rừng rapper ngầu đậm”. Trên trang cá nhân Mai Kiên Trung cũng tự hào để biệt danh “Người nhà quê”.

Nghệ danh Danh Ca Thường xuất phát từ lý do khá ngộ. “Tôi từng thích một cô gái tên Huyền. Tôi lấy đại tên Danh Ca cộng với “thương Huyền thường”. Ngoài ra tôi tự nhận mình là rapper thường”.

Rap chỉ là phương tiện để yêu truyền thống

Trung từng theo học khoa tiếng Anh trường Đại học Mở đến năm thứ ba thì bỏ bởi thấy mình không hợp với ngoại ngữ. Rapper 9X tự nhận mình không mê nhạc Tây, văn hóa phương Tây mà đam mê mọi thứ liên quan đến văn hóa truyền thống. Mỗi bài rap Trung viết mất cả vài tháng. Để viết bản Hề Chèo, anh phải xem hàng chục vở chèo, tra cứu, tìm hiểu ngôn ngữ hề chèo để rap có vần điệu rap mà vẫn uyển chuyển kiểu chèo. “Số hề nó khổ nó vổ nó hô. Nó lấy răng hề nó nhổ hột ngô. Hát xong tính chuyện ký sổ nộp tô. Biết đến bao giờ tán đổ một cô”.





Bài “Hồng hồng tuyết tuyết” được Kiên Trung lấy cảm hứng từ bài ca trù nổi tiếng cùng tên dựa trên bài thơ của tác giả Dương Khuê. Nội dung câu chuyện trong bản rap hoàn toàn không truyền tải nội dung, tư tưởng của tác giả Dương Khuê, chỉ là câu chuyện kể về hai mẹ con: Hồng Và Tuyết.

Sau khi ghi hình cuộc thi King of Rap, giữa tháng 7 vừa rồi, Trung cùng 3 người bạn rapper đã lập nhóm “Đội quân sắc tộc”. Hiện trong nhóm có hai người ở Hà Nội, một người ở Nhật và một người ở Anh cùng làm việc online. Nhóm dự định sẽ sớm ra mắt rap nhạc kịch “Hào khí Đông A” và “Quan Hoàng Bảy”. Trung tiết lộ, nếu tìm được tài trợ sẽ làm MV một giá hầu Quan Hoàng Bảy bằng rap.

Danh Ca Thường chia sẻ: “Tôi không còn sống chết vì rap mà chỉ dùng rap để quảng bá điều mình đam mê là giá trị truyền thống”. Hiện tại Trung đang làm marketing cho một hãng giày da, trong tương lai anh ước mơ mình có cửa hàng kinh doanh nhỏ riêng để nuôi sở thích rap.