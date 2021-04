Cục Cảnh sát hình sự triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

ANTD.VN – Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an phối hợp với các đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền đánh bạc lên đến 400 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức này là Vũ Mạnh Cường, SN 1986, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Vũ Mạnh Cường (35 tuổi, ở Nam Định, có 1 tiền án về tội giết người) cầm đầu đường dây cá độ, đánh bạc qua mạng Internet với số tiền giao dịch 400 tỉ đồng. Cường và 15 đồng phạm trong đường dây vừa bị công an khởi tố.

Ngày 8-4, Cục Cảnh sát Hình Sự – C02 (Bộ Công an) cho biết đã ra quyết định khởi tố 16 bị can, trong đó tạm giam 15 người để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Riêng Đặng Thị Nga được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo C02, đầu năm 2020, Trần Huy Hùng, Vũ Mạnh Cường, Đặng Thị Nga đặt vấn đề với một người tên Duy (đang xác định) và được người này đồng ý cung cấp cho các tài khoản cá độ trên trang website bong88.com để tổ chức đánh bạc.

Sau đó Hùng tách tài khoản của mình thành các tài khoản cá độ, rồi cung cấp cho Trịnh Văn Thành và Nguyễn Văn Thắng. Riêng Cường và Nga cấp tài khoản cá độ cho các nghi phạm trực tiếp đánh bạc với nhóm này.

Việc cá độ được thực hiện bằng cách con bạc truy cập tài khoản được cấp mật khẩu, đặt cược theo tỉ lệ cá cược trên trang mạng, quy định số tiền quy đổi theo điểm với từng tài khoản tương ứng.

Những người này chơi cá độ theo hình thức đặt cược với kết quả trận đấu bóng đá giữa các đội của các nước trên thế giới, chủ yếu là các giải ngoại hạng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức…

Sau khi kết thúc trận đấu, trang mạng sẽ thông báo việc thắng thua và tổng hợp số điểm thắng tương ứng với số tiền.

Sau đó các nhóm này trực tiếp thanh toán với nhau vào ngày thứ hai hằng tuần. Tổng số tiền nhóm này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên 400 tỉ đồng.