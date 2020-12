“Covid-19 thử tình thương và trách nhiệm của người Việt Nam đối với đồng bào mình”

Năm vừa qua có thể là năm tàn khốc với thế giới nhưng tại Việt Nam, xét về mức độ tích cực chúng tôi tin rằng đây là năm mà chính sự kết nối giữa người với người, của những yêu thương, lòng nhân ái và sự tử tế để rồi đương đầu và hạ gục nỗi ám ảnh Covid-19.

Loading...

Năm 2020 là 1 năm đáng quên nhưng cũng thật khó quên. 365 ngày vừa qua có thể là những chuỗi ngày khó khăn, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta phải khước từ niềm tin vào những năng lượng tốt đẹp, vào chính những nguồn cảm hứng bé nhỏ quanh ta – đến từ những nơi mà cả bạn và tôi đều không ngờ nhất.

Bạn còn nhớ mặt nạ ngăn giọt bắn – một sản phẩm đơn giản nhưng giúp ích rất lớn trong công tác phòng chống lây lan được ra đời bởi một người phụ nữ nhỏ bé buôn bán trong chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh. Thậm chí tin tức về nữ tiểu thương với tinh thần cùng cả nước chống “giặc” Covid-19 còn được phóng viên hãng Reuters tường thuật tỉ mỉ, sau đó xuất hiện trên nhiều tờ báo quốc tế như Yahoo! News, US News và The New York Times khiến chúng ta vô cùng tự hào. Hay một sản phẩm khác mang tên hệ thống ròng rọc giúp các cửa hàng giao đồ ăn cho khách mà không cần tiếp xúc trực tiếp nhằm đảm bảo khoảng cách tốt nhất để tránh lây lan dịch bệnh cũng là sáng kiến của một chủ quán phở tại Sài Gòn.

Tất cả những “lần đầu tiên” xuất phát từ những con người bình thường ấy đều bắt đầu từ tình yêu thương đồng bào và tinh thần tương thân tương ái. Đó cũng là lý do, thật dễ hiểu khi Việt Nam luôn nằm trong top quốc gia đoàn kết và hạnh phúc nhất thế giới.

Cũng với tinh thần đó, “Bảo vệ Y bác sĩ 24h” của Công ty Sữa VitaDairy Việt Nam cùng thông điệp “bảo vệ y bác sĩ, để y bác sĩ bảo vệ chúng ta” đã giúp cả cộng đồng suy nghĩ tích cực ủng hộ với 200% sự chân thành và gửi gắm những niềm tin, sự động viên, cổ vũ dành cho những chiến sĩ áo Blouse trắng đang thầm lặng hi sinh, vật lộn với virus nơi tuyến đầu chống dịch. Hơn 1,5 triệu thảo luận qua 867.439 bài đăng và chia sẻ là những con số cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm mạnh mẽ của người Việt.

Theo VitaDairy Việt Nam, việc đóng góp mỗi cá nhân là nhỏ, nhưng cả cộng đồng sẽ thành rất lớn, đặc biệt về giá trị tinh thần mà chiến dịch mang lại cho các y bác sĩ. Nhờ vậy, số tiền ủng hộ và các vật phẩm y tế đã kịp thời đến các điểm nóng dịch bệnh. Trải qua hai lần phát động lần lượt vào cuối tháng 3/2020 và tháng 8/2020, quỹ VitaDairy đã ủng hộ hơn 9,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền từ hoạt động trên được quy thành vật phẩm y tế, dinh dưỡng miễn dịch, tiền mặt được Bộ Y Tế chuyển đến các y bác sĩ tại các địa phương chống dịch.





Hơn cả giá trị vật chất, chiến dịch “Bảo vệ Y bác sĩ 24h” còn là lời nhắn nhủ gửi đến những người hùng khoác áo blouse trắng, rằng họ không cô đơn bởi đã có hơn 860k người Việt đang dõi theo, sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để họ có yên tâm làm việc.

VitaDairy được thành lập từ năm 2005 bởi đội ngũ Bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam. Với khẩu hiệu “Nghĩa vụ vun bồi sức sống”, sứ mệnh của công ty đã được xác định rõ ngay từ những ngày đầu và luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của VitaDairy: Sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, mang lại sức sống cho con người… Do vậy, các sản phẩm của VitaDairy được ra đời dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, nguyên liệu nhập khẩu, công thức dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với nhu cầu, thể trạng cũng như khẩu vị của người Việt Nam

Đặc biệt, VitaDairy đã trở thành Đơn vị tiên phong và dẫn đầu trong phân khúc Dinh dưỡng miễn dịch nhờ việc ứng dụng sữa non ColosIgG 24h đầu tiên vào trong sữa bột công thức để có được lợi ích tăng cường miễn dịch vượt trội cho người sử dụng. Nhờ thành quả này cùng với việc phối hợp tuyên truyền về dinh dưỡng miễn dịch và vai trò của kháng thể IgG với sức khỏe của trẻ, năm 2019, VitaDairy đã được Bộ Y tế lựa chọn là đối tác duy nhất đồng hành trong năm Hành động dinh dưỡng miễn dịch.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VITADAIRY VIỆT NAM

99 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh





Tel/Fax: (028) 39152 111

Hotline: 1900 633 559

Website: www.vitadairy.vn

Facebook: https://www.facebook.com/vitadairy.vn/