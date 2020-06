Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh, lột đồ

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh lớp 10 bị bạn đánh, lột đồ trong lớp. Đáng nói, một số bạn đã quay lại video và sau đó phát tán trên mạng xã hội.



Chiều 17/6, Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận vụ việc bạo lực học đường vừa xảy ra tại địa bàn. Sau khi nắm thông tin, công an thị xã Đông Triều đã làm rõ nhóm học sinh đánh nhau, còn người tung video lên mạng xã hội đang tiếp tục được xác minh; đồng thời phối hợp với an ninh mạng ngăn chặn việc phát tán.

Lãnh đạo Công an TX Đông Triều cho hay, đối với nhóm học sinh đánh nhau, do các em đều dưới 16 tuổi nên chỉ lập hồ sơ lưu và chuyển lại cho nhà trường để đánh giá hạnh kiểm, giáo dục các em.

Trước đó, vào ngày 16/6 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Đông Triều đã xảy ra vụ bạo lực học đường. Theo đó, hai nhóm học sinh lớp 10 (cả nam và nữ) do có mâu thuẫn trong sinh hoạt đã xảy ra cãi cọ trên mạng xã hội và đánh nhau trong lớp học. Thậm chí có học sinh còn xé đồ, lột đồ của một nữ sinh.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp đã nắm được nhưng do muốn xử lý nội bộ nên chỉ mời các bên gia đình lên làm việc.

Đáng nói, sau đó, clip quay lại sự việc trên đã bị phát tán. tung lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Đa số các ý kiến đều tỏ ra bất bình trước hình ảnh bạo lực học đường và sự vô cảm của những học sinh chứng kiến vụ việc.