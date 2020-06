Công an Nam Định khen thưởng thành tích phá chuyên án bảo kê, cưỡng đoạt tiền hỏa táng

Liên quan đến hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tiền hỏa táng tại địa bàn Nam Định đến nay cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trực tiếp Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo đó, trong quá trình điều tra băng nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan đến dịch vụ hỏa táng của Công ty Trường Dương và Công ty Hoàng Long trên địa bàn tỉnh, ngay trong sáng ngày 5/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Đại Thủy (SN 1977, trú tại Thành phố Nam Định) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Trần Đại Thủy trước khi bị bắt là Trưởng đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình, Nam Định, hắn giữ vai trò chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của đài.



Trước đó ngày 30/4, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Quang, tức Quang Con (SN 1997, trú tại Nghĩa An, Nam Trực); Trần Xuân Hà, thường gọi Hà Sắc (SN 1973, trú tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định) và Bùi Hải Quang, còn gọi là Quang Hà (SN 1978, trú tại phường Mỹ Xá, TP. Nam Định).Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2019, các đối tượng này đã tiến hành chửi bới, ném chất bẩn vào một số cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, sau đó gặp trực tiếp yêu cầu các cơ sở này khi nhận dịch vụ hỏa táng phải thông báo và nộp thêm 500 nghìn đồng mỗi ca.Tháng 2/2020, Quang Hà bắt đầu thu số tiền này, kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt 39 triệu đồng của 5 bị hại ở các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu.

Cơ quan công an xác định, hành vi Cưỡng đoạt tài sản của Trần Đại Thủy có liên quan đến 3 đối tượng trên.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định còn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực công tác phòng, chống ma túy.