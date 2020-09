Công an đang tìm cách liên lạc đến gia đình bé trai đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội để đưa cháu về với gia đình.

Loading...

Chiều 17-9, Công an phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội tiếp nhận bé trai đi lạc từ Nam Định lên Hà Nội được người dân đưa đến cơ quan Công an nhờ giúp đỡ.

Ngay khi tiếp nhận, Công an phường Đồng Mai đã động viên, hỏi han và được biết cháu là Nguyễn Đức Tùng (12 tuổi, quê ở Xuân Trường, Nam Định).

Tại cơ quan Công an, cháu Tùng được cán bộ Công an trò chuyện, mua nước và đồ ăn. Đồng thời, Công an vẫn đang tích cực liên lạc với Công an địa phương nơi cháu sinh sống để phối hợp giúp gia đình tìm thấy cháu.

Người dân nhận ra cháu bé hoặc biết thông tin về thâ‌n nhân của cháu bé xin liên hệ vào trực ban Công an phường Đồng Mai, SĐT: 024 33535478 hoặc SĐT: 0989892989 của Trung tá Phan Hồ Quân – Trưởng Công an phường Đồng Mai để làm thủ tục tiếp nhận cháu bé.