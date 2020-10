Công an nổ súng chỉ thiên khống chế cán bộ y tế vận chuyển ma túy

Phát hiện 3 đối tượng đi bộ băng rừng nghi mang theo ma túy, công an nổ loạt đạn AK chỉ thiên nhằm uy hiếp và khống chế, vây bắt các đối tượng.

Ngày 26/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng Phúc Sơn, BĐBP Nghệ An triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Nghệ An.

Trước đó, cơ quan điều tra phát hiện Tu Lỳ thường xuyên qua lại địa bàn giáp ranh biên giới Nghệ An có nhiều dấu hiệu bất thường. Sau thời gian dài theo dõi, công an phát hiện Tu Lỳ cầm đầu 1 đường dây ma túy lớn chuyên đưa “hàng trắng” từ Lào vào Việt Nam.

Ngày 25/10, ban chuyên án nhận được thông tin Tu Lỳ sẽ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào vào khu vực bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Đây là địa bàn giáp biên giới, chủ yếu là đồi núi hiểm trở nên việc truy bắt gặp khó.

Ban chuyên án khẩn trương họp bàn với Bộ chỉ huy biên phòng Nghệ An, lãnh đạo đồn biên phòng Phúc Sơn để lên phương án vây bắt đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Khoảng 21h30 cùng ngày, các trinh sát phát hiện có 3 đối tượng đi bộ băng rừng mang theo một túi xách. Khi 3 đối tượng đi đến địa điểm đã mai phục sẵn, các tổ công tác từ nhiều phía trong rừng ập đến, khống chế, vây bắt các đối tượng.

Lực lượng chức năng đã bắn nhiều loạt đoạn AK chỉ thiên nhằm uy hiếp các đối tượng. Đối tượng bị bắt giữ là Tu Lỳ (SN 1987, trú tại bản Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Polykhămxay, Lào; cán bộ y tế huyện Khăm Cợt) bị khống chế, hai đối tượng còn lại lợi dụng địa hình hiểm trở đã nhanh chân trốn thoát.

Tại hiện trường, công an phát hiện Tu Lỳ mang theo 5kg ma túy đá. Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời điều tra mở rộng chuyên án.