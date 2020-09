Công an huyện giúp người đàn ông đi lạc đoàn tụ gia đình

Ngày 11/9, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) đã giúp một người đàn ông trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đi lạc về với gia đình.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực tổ dân phố Ninh Tảo, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) có một người đàn ông khoảng 40 tuổi trong người không có giấy tờ tùy thân, có biểu hiện mệt mỏi và tâm lý không bình thường ngồi bên lề đường, Đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng có mặt cùng nhân dân vận động, đưa người bị lạc về trụ sở chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Qua thăm hỏi, được biết anh tên là Lương Đăng Thương (SN 1979, trú tại xã Hiển Khánh, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định). Lực lượng Công an huyện Thanh Liêm đã thông báo tới Công an địa phương nhờ xác minh, liên hệ với thân nhân đến trụ sở Công an nhận diện và làm thủ tục đưa anh về với gia đình.

Tại cơ quan Công an, đại diện gia đình em trai anh Lương xúc động cho biết anh rối loạn thần kinh, trí nhớ không ổn định. Sáng anh Lương ra khỏi nhà rồi đi lạc, gia đình đã tích cực đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ, chăm sóc tận tình của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Thanh Liêm.