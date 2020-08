Cô gái quỳ giữa quán ăn : “Tôi vẫn sợ hãi, không dám đi ra đường”

Cô gái bị chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện ở Bắc Ninh bắt quỳ xuống xin lỗi vì “bóc phốt” món ăn có sán đã lên tiếng.

Liên quan đến sự việc chủ quán ăn nhắng nướng Hiền Thiện bắt cô gái quỳ xin lỗi, tối 20/8, chia sẻ với PV, chị D.H. (SN 1993, ở Yên Mô, Ninh Bình), người bị chủ quán bắt quỳ cho biết, chị đã đến Công an TP.Bắc Ninh để khai báo toàn bộ sự việc và làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Thiện – chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện, địa chỉ ở đường Nguyễn Đăng Đạo, (phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh), về hành vi làm nhục chị tại quán.

Theo chị H., hiện tại, chị vẫn chưa đi làm lại, chị mong cơ quan chức năng, làm rõ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội theo pháp luật.

“Mấy ngày nay tôi vẫn sợ hãi, không dám đi ra đường. Tôi lo sợ sẽ ảnh hướng đến gia đình, đặc biệt là đến con nhỏ”, chị H.nói.

Chị H. kể lại, vào tối 17/8, chị có đến quán nhắng nướng Hiền Thiện ăn, sau khi ăn món lòng chị phát hiện có sán nên đã phản hồi rất nhẹ nhàng lại với nhân viên của quán. Tuy nhiên, phía nhân viên này không có phản hồi gì, chỉ nói đổi sang món khác cho chị. Do ăn phải món ăn có sán nên chị không muốn ăn nữa, yêu cầu quán thanh toán rồi ra về.

“Lúc thanh toán tôi cũng rất nhẹ nhàng, không gây gổ hay to tiếng. Đến khi ra ngoài tôi còn bị nôn rất nhiều”, chị H, nói.

Sau đó, khi về nhà, chị H. dùng Facebook cá nhân đăng tải lên một nhóm đồ ăn vặt Bắc Ninh phản ánh việc đồ ăn quán này có giun sán.

“Tôi là một người dân tỉnh lẻ ra đây làm ăn, buôn bán con tôm, con tép hằng ngày để mưu sinh. Tôi không hề có ý định xấu hay hãm hại quán. Nếu tôi có ý định xấu thì sẽ phải dùng Facebook ảo chứ không dùng Facebook thật để đăng bài như vậy”, chị H. phân trần.

Sau khi chị H. đăng bài lên nhóm, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện đã tìm Facebook chị và nhắn chị đến quán để nói chuyện. Tối 18/8, chị H. cùng bạn đến gặp chủ quán thì bị người này liên tục chửi mắng, văng tục, doạ dẫm và yêu cầu chị phải quỳ xin lỗi.





“Họ yêu cầu, bắt tôi quỳ xuống xin lỗi chứ không phải tôi tự nguyện như họ nói”, chị H. cho hay.

Tại đây, những người tại quán còn lấy điện thoại của chị H. xoá hết hình ảnh, đồng thời bắt chị H. phải đăng đính chính trên Facebook với nội dung: “Do tôi bị kẻ xấu xúi giục nên có ý đồ không tốt, cô chú làm ăn uy tín và chất lượng, phục vụ nhiệt tình. Nơi tin cậy để các bạn đến ăn uống và tổ chức sự kiện”.

Chị H. cho hay, chị không tự bỏ sán vào đồ ăn trong quán. Tuy nhiên, khi bị đe doạ, chị H. quá sợ hãi, sau đó được bạn bè đưa vào viện thăm khám.

Ngày 19/8, Công an TP.Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Tối cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Bắc Ninh đã kiểm tra quán nhắng nướng Hiền Thiện và phát hiện hàng loạt sai phạm tại quán nên đã lập biên bản.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp xác minh, điều tra, mở rộng vụ án để đưa xử lý nghiêm trước pháp luật.