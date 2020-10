CLB Nam Định thua do trọng tài, nhưng không thể rớt hạng!

Sai lầm của trọng tài đã khiến Nam Định không thể sớm trụ hạng như toan tính mà phải còn dốc hết sức cho những trận đấu cuối để chạy về đích an toàn, trong khi Quảng Nam nhiều khả năng về hạng Nhất.

Ở mùa giải này, không có đội nào chịu nhiều oan khuất như bóng đá thành Nam. Ngay cả ông Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cũng cảm thấy lạ lùng không hiểu vì sao các trọng tài liên tục gặp sai phạm trong các trận đấu của Nam Định.

Ông Hiền gọi đấy là “tình ngay lý gian” và hơn một lần ngỏ lời xin lỗi CLB Nam Định dù mọi thiệt thòi cho đội bóng không bao giờ có thể sửa sai. Ở lần gần nhất trên sân Tam Kỳ, nếu trọng tài bắt chuẩn xác đã công nhận bàn gỡ hòa hợp lệ của Nam Định vào lưới Quảng Nam san bằng 1-1. Và chính 1 điểm quý giá ấy chắc chắn thầy trò Phạm Hồng Phú trụ hạng sớm hai vòng đấu.

Ở lượt đi, Ban trọng tài cũng thừa nhận trọng tài sai lầm khiến thay đổi kết quả trận đấu giữa Nam Định với hai đội Hải Phòng và Sài Gòn. Dĩ nhiên, các trọng tài gặp sự cố đều bị kỷ luật treo còi, treo cờ nhưng so với thiệt hại của CLB thì chẳng là gì cả. Lãnh đạo bóng đá thành Nam và giới cổ động viên rất bức xúc từng đòi Trưởng ban trọng tài VFF phải từ chức vì không thể lý giải vì sao cứ lặp đi lặp lại sai sót nhằm vào đội bóng nhà nghèo?

Trước hai lượt đấu quyết định cuối cùng, lãnh đạo CLB Nam Định làm động tác gửi công văn đề nghị Ban điều hành giải VPF, Ban trọng tài VFF xem xét và nghiêm khắc chấn chỉnh công tác điều khiển các trận đấu; Cần bố trí trọng tài có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt để đảm bảo sự công bằng cho các CLB. Đơn giản những quyết định thiếu chính xác của trọng tài sẽ tác động không nhỏ đến cuộc chiến trụ hạng của các đội, làm xấu hình ảnh của giải.

Dù rất uất ức công tác trọng tài làm mất nhiều điểm, vẫn còn may mắn CLB Nam Định chưa rơi vào hoàn cảnh quá bi đát như các đối thủ cạnh tranh ở hai lượt đấu cuối. Hiện tại, Nam Định (17 điểm) ngày 25-10 sẽ tiếp khách Hải Phòng (16 điểm), trong khi chủ nhà Quảng Nam (12 điểm) không khó lấy 3 điểm của láng giềng SHB Đà Nẵng đã chắc chắn trụ hạng và cạn động lực thi đấu.

Nếu chủ sân Thiên Trường thắng trận, họ trụ hạng ngay lập tức. Còn giả sử Nam Định hòa để lấy thêm 1 điểm, thì trước lượt đấu cuối có 18 điểm, Hải Phòng 17 điểm và Quảng Nam 15 điểm (nếu thắng SHB Đà Nẵng ngày 25-10). Đặt trường hợp chủ nhà thua, Hải Phòng có 20 điểm trụ hạng, còn Nam Định vẫn giữ 17 điểm, trong khi Quảng Nam 15 điểm.

Lượt đấu cuối, Nam Định làm khách trên sân của SL Nghệ An đã hết mục tiêu nên thắng là trụ hạng, còn Quảng Nam làm khách tại Hải Phòng. Nếu Quảng Nam thắng chỉ có tổng điểm 18. Đặt trường hợp Nam Định hòa chủ nhà SL Nghệ An sẽ có 18 điểm vẫn đủ sức trụ hạng, khi duy trì hiệu số -10 bàn thua so với Quảng Nam hiện tại là -17.

Riêng với Hải Phòng vẫn có thể rớt hạng với điều kiện thua Nam Định và trận cuối thua luôn Quảng Nam. Trong trường hợp Hải Phòng hòa Nam Định sẽ có 17 điểm và trận cuối chỉ cần hòa là Quảng Nam rớt hạng.





Theo đánh giá của giới chuyên môn, trong cuộc đua tay ba này, Quảng Nam vẫn bị thất thế nhất do buộc phải thắng hai trận còn lại và phụ thuộc nhiều vào các đối thủ khác. Hải Phòng cũng chiếm nhiều ưu thế vì nếu lỡ sẩy chân ở sân Thiên Trường vẫn nằm kèo trên Quảng Nam trong lượt đấu cuối.

Rõ ràng Nam Định dù bất lợi do tiếng còi của trọng tài suốt từ giai đoạn một đến này, nhưng họ vẫn nắm quyền tự quyết rất lớn trong tay và không thể rớt hạng