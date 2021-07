Chú họ của chiến sĩ Trần Đức Đô khai gì với cơ quan điều tra?

Lực lượng chức năng đã lấy lời khai toàn bộ cán bộ, học viên và chú họ của chiến sĩ Trần Đức Đô. Những người này khẳng định không có hiện tượng đánh nhau…

Liên quan đến vụ chiến sĩ Trần Đức Đô (19 tuổi, Bắc Ninh) tử vong, Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) đã có thông báo về kết quả điều tra vụ việc. Cụ thể, chiến sĩ Đô được xác định tử vong do ngạt, tự treo cổ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã dựng lại vị trí, tư thế treo cổ của quân nhân Đô theo mô tả của những quân nhân phát hiện sự việc đầu tiên, xác định khi đó Đô mặc áo lót bộ đội màu xanh, quần rằn ri K20, chân đi dép rọ bộ đội, người duỗi thẳng, mặt quay về hướng Tây, bàn chân cách mặt đất 1,23 m.

Cơ quan Điều tra đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên giám định pháp y tử thi quân nhân Đô để xác định nguyên nhân chết, thời gian chết, cơ chế hình thành các dấu vết trên cơ thể; trưng cầu Viện Pháp y Quân đội giám định độc chất trong phủ tạng; tình trạng mô bệnh học trong phủ tạng và da cơ; nồng độ cồn trong máu; xét nghiệm chất ma túy. Trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định so sánh các chất bám dính trên cơ thể, quần áo với dây dù và vỏ cây keo thu ở hiện trường.

Qua kết quả giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên kết luận nguyên nhân chết của quân nhân Đô là ngạt do treo cổ. Thời gian chết sau bữa ăn cuối cùng từ 2 – 3 giờ; thời gian chết đến thời điểm khám nghiệm tử thi từ 6 – 8 giờ.

Về cơ chế hình thành các dấu vết trên thi thể của Đô, vết rãnh hằn vùng cổ và sây sát da vùng cằm trái, mặt tím tái phù nề, sung huyết các phủ tạng… do treo cổ; vết sây sát da và tụ máu dưới da vùng thái dương phải do tác động tương hỗ với vật có bề mặt không phẳng; vết sây sát da vùng ngực và cổ tay trái do tác động tương hỗ với vật có bề mặt không phẳng; các vết sẹo mờ hình tròn vùng hạ sườn trái và hố chậu trái là bệnh lý da.

Đáng chú ý, Cơ quan Điều tra đã lấy lời khai của toàn bộ cán bộ, học viên, nhân viên phục vụ đi huấn luyện dã ngoại của Đại đội 14 và một số lời khai của các quân nhân huấn luyện tân binh ở Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 cùng với chiến sĩ Trần Đức Đô (trong đó có quân nhân Trần Văn Hiếu, cùng tuổi, cùng quê, cùng nhập ngũ, huấn luyện tân binh cùng đơn vị, là chú họ của chiến sĩ Trần Đức Đô).

Các lời khai đều khẳng định không có hiện tượng mất đoàn kết, hành hung, quân phiệt, đánh nhau xảy ra trong đơn vị. Đa số đều nhận xét chiến sĩ Đô là người trầm tính, ít nói, không vi phạm kỷ luật, không thấy có mâu thuẫn với ai…