Chồng đổ xăng thiêu sống vợ bị khởi tố tội Giết người

Đi nhậu về bị vợ cằn nhằn, người chồng đã khoá cửa, tạt xăng thiêu sống vợ.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hôm nay (26/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can , ra Lệnh tạm giam đối với Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương) về tội giết người quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an xác định, nguyên nhân đến vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 23/8, Đoàn Ngọc Huy đã dùng xăng đổ lên người và châm lửa đốt vợ khiến chị Nguyễn Thị Hương (37 tuổi) bị bỏng nặng.

Ngay sau đó Huy đã đến Ủy ban nhân dân xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương đầu thú .

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương phê chuẩn.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, lúc gần 19 giờ 45 phút tối ngày 23/8, người dân ở thôn An Chỉ phát hiện chị Hương trong tình trạng cơ thể đang bốc cháy chạy ra ngoài đường la hét, kêu cứu.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã chạy tới dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời báo cơ quan chức năng.

Đến đêm 23/8, do chẩn đoán ban đầu tình trạng bỏng của nạn nhân lên tới khoảng 90%, tiên lượng xấu nên bệnh viện tại Thái Bình đã nạn nhân lên cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia.

Hàng xóm của gia đình cho biết, thời gian gần đây, vợ chồng anh Huy thường xuyên xảy ra cãi vã. Buổi tối xảy ra vụ việc, Đoàn Ngọc Huy đi nhậu về bị vợ căn nhằn nên xảy ra mâu thuẫn. Huy đã khoá cửa, đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt.





Về gia cảnh, hai vợ chồng anh Đoàn Ngọc Huy có 3 con, vợ làm ở công ty, chồng làm nghề hàn.