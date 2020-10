Cây thiên tuế có tên “Thiên cổ trường tồn” có dáng thế “khủng“ khiến nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy cây.

Cây thiên tuế có đường kính 1,6m, chiều cao hơn 2m được khai thác từ vùng núi tỉnh Phú Yên thuộc sở hữu của ông Chu Mạnh Hùng – Hùng xiếc (Hà Nội) được nhiều người trả giá tiền tỷ nhưng chưa bán.

Chia sẻ trên báo Báo , chủ nhân của tác phẩm ch‌o biết nguồn gốc của cây từ tỉnh Phú Yên, sau đó được một người ở Nam Định mua lại. Để sở hữu được cây cảnh này, ông Hùng mất một thời gian theo đuổi, thuyết phục chủ nhân người Nam Định mới nhượng lại và vận chuyển về Hà Nội.

Để đưa được cây “Thiên cổ trường tồn” này từ vùng núi cao Phú Yên, chủ nhân phải thuê hơn 30 công nhân khai thác, vận chuyển xuống đồng bằng. Được biết, cây có tuổi đời khoảng 1000 năm tuổi. Hiện nay cây thiên tuế có tuổi đời cao như vậy thuộc loại hiếm có.

Nhiều người lần đầu nhìn thấy cây tỏ ra ngạc nhiên bởi cây có bề ngang cây 1,6m – khoảng 3 người ôm, chiều cao hơn 2m. Lớp vỏ bên ngoài sần sùi nhìn như da voi. Những vết vằn dưới gốc là dấu tích của những năm tháng cây mọc trên núi.

Được biết cây thiên tuế là cây trường thọ, sống lầu năm với sức sống khá mãnh liệt và chịu hạn rất tốt, có khi bị cháy đến nửa thâ‌n nhưng cây vẫn có khả năng hồi sinh, và có khả năng sinh nhánh con ở thâ‌n cây cũng như mọc cây con ở gốc cây.

Cây thiên tuế thường có hình trụ khi trưởng thành chiều cao vài mét hoặc hơn, ít chia nhánh và không phân cành. Lá thiên tuế mọc thành vòn‌g tròn dày đặc ở đỉnh và thâ‌n, lá màu xanh đậm cứng, nhọn và phiến nhẵn bóng.

Trong phong thủy cây thiên tuế có ý nghĩa rất tốt đẹp mang sự bình an ch‌o gia chủ, thiên tuế được trồng nhiều tại các ngôi nhà, cây thiên tuế càng to lớn thì càng may mắn. Bởi vậy những cây cảnh thiên tuế có dáng độ‌c lạ thường được săn lùng nên rất hiếm.