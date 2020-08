Chị gái của người phụ nữ bắt cóc bé trai từng lĩnh án tù về tội buôn bán trẻ em

Nhà chức trách địa phương thông tin về nhân thân của người phụ nữ bắt cóc bé trai ở công viên để gia đình người yêu tổ chức đám cưới.

Lực lượng công an đã tìm thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, khu Phúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) sau 1 ngày mất tích.

Nghi phạm bắt cháu bé là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Sau khi bắt cóc cháu bé, Thu đã đưa đến gia đình Đặng Văn Bằng (33 tuổi, xã Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang). Hiện cả hai đang ở tại cơ quan công an Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin về đối tượng Nguyễn Thị Thu, ông Dương Văn Trung – Tổ trưởng tổ dân phố 2 (trước đây là tổ 5), phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng cho Dân Việt biết, Thu và gia đình đã chuyển đi khỏi tổ, không còn sinh sống ở đây nữa. Tuy nhiên, trước đó, gia đình Thu rất phức tạp, nhiều người trong gia đình có tiền án, tiền sự.

Cụ thể, chị gái của Thu là N.T.T từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em sang Trung Quốc hiện người này đã ra tù do được giảm án. Bố mẹ của Thu cũng từng lĩnh án tù, hiện tại đã qua đời. Bản thân Thu có thời gian bán bánh rán trên địa bàn TP.Cao Bằng.

Bản thân Thu là người đã lấy chồng, sống tại khu vực cầu Bằng Giang, TP. Cao Bằng. Thu và người chồng này đã có con lớn. Sau khi Thu lấy chồng, cả gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, chỉ còn lại một ngôi nhà thờ Tổ ở tổ 2, phường Hợp Giang. Khi đến ngày lễ Tết, giỗ, Thu có trở về địa bàn, gặp mọi người xung quanh vẫn chào hỏi bình thường.

Về phía lãnh đạo UBND xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang), nơi ở của Bằng cho biết, ở địa phương, Bằng đã rời quê nhiều năm nay, chỉ ngày Tết hoặc gia đình có việc mới về qua nhà rồi lại đi luôn. Gia đình Bằng kinh tế không khá giả, sống chủ yếu bằng nghề nông. Bằng chưa có tiền án, tiền sự gì. Bố Bằng là người dân tộc, mẹ là người Kinh. Bằng có vợ quê ở Cao Bằng nhưng không kết hôn. Vợ Bằng cũng không sống cùng gia đình chồng.

Trước đó như đã đưa tin trên báo Lao Động, khoảng 16h30 ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1983; ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (hơn 2 tuổi), đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh.

Tại đây, anh Hưng ngồi uống nước. Đến khoảng 17h30, anh Hưng không thấy con trai nên đã tìm kiếm khắp nơi không có kết quả nên đã báo lực lượng chức năng.





Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Đến rạng sáng 23/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đưa bé Gia Bảo bị bắt cóc tại Công viên Nguyễn Văn Cừ từ Tuyên Quang về bàn giao cho gia đình tại trụ sở công an tỉnh.

Đến 21 giờ 30 ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Thu.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận có quan hệ tình cảm và sống với Đặng Văn Bằng. Tháng 2/2019, Thu mang thai 1 bé trai và hứa với người yêu sẽ sinh đứa con này. Tuy nhiên, sau đó Thu không may bị sảy thai.

Khi người yêu hỏi con đâu, Thu lo sợ liền nảy sinh ý định phải bắt cóc một đứa trẻ tầm tuổi con mình mang về thông báo cho người yêu và gia đình người yêu để họ đồng ý tổ chức đám cưới.

Khoảng 16h ngày 21/8, Thu đi xe máy một mình đến Công viên Nguyễn Văn Cừ (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và để xe ngoài đường. Sau đó đối tượng đi bộ vào công viên, ngồi xích đu để quan sát xem có cháu bé nào thì sẽ bắt cóc. Đến hơn 17h cùng ngày Thu, khi quan sát một lúc cháu Gia Bảo đang chơi mà không có người lớn trong coi, Thu liền lại gần và rủ cháu bé đi theo mình.

Lần thứ nhất Thu gọi thì cháu bé không đi theo, đến lần thứ hai cháu bé đã đi theo nên đối tượng bế cháu ra lấy xe rời khỏi công viên. Sau đó Thu đưa cháu Gia Bảo về nhà trọ tại phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh), mua đồ ăn, đồ chơi, quần áo mới và tắm rửa cho cháu bé.





Sáng hôm sau, Thu đưa bé trai ra Hà Nội và bắt xe về Tuyên Quang tới gặp Đặng Văn Bằng. Khi Thu nói với Bằng đây là con của mình nhưng Bằng không tin và khuyên Thu mang đứa trẻ trả về cho gia đình.

Trước câu hỏi về việc đối tượng có cho cháu bé uống thuốc ngủ, Nguyễn Thị Thu một mực khẳng định không làm điều này và cho biết khi bị bắt cóc cháu bé rất ngoan, không khóc lóc và đòi bố mẹ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.