Chặt đứt đường dây đưa ma tuý từ Sài Gòn ra Nam Định, thu 12 bánh heroin

(CAO) Ngày 16-6, Công an tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đang tập trung điều tra, bắt giữ các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy từ TP Hồ Chí Minh ra Nam Định tiêu thụ.

Trước đó, ngày 2/6/2021, tại đường QL10 thuộc thôn Nhì, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an huyện Ý Yên, Nam Định bắt quả tang đối tượng Bùi Tiến Hà (38 tuổi, trú tại P.Trường Thi, TP Nam Định) đang vận chuyển trái phép 12 bánh heroin.

Số ma túy khá lớn này được Bùi Tiến Hà cất giấu trong 2 loa và cốp xe máy Airblade để đem đi tiêu thụ.

Được biết, đối tượng Bùi Tiến Hà là một mắt xích trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Nam Định.

Vốn là con nghiện, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện và tiêu xài cá nhân, Bùi Tiến Hà đã cấu kết, móc nối với một số đối tượng ma túy ở TP Hồ Chí Minh để mua bán ma túy sau đó vận chuyển về Nam Định tiêu thụ.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.