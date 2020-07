CĐV Nam Định ‘xử’ HLV bị cho là ‘yểm’ sân Thiên Trường

Sự việc lùm xùm xảy ra một ngày trước liên quan vấn đề tâm linh của các đội bóng. Trong buổi tập của đội khách Quảng Nam ngày 11-7 trên sân Thiên Trường, HLV Thanh Đào đã đi đến khu vực 16,5 m rắc bột màu lên và bị các CĐV Nam Định cho rằng ông này đã “yểm bùa” sân nhà của đội Nam Định. Từ sự cố trên, một số CĐV Nam Định gây hấn và suýt nữa đã xảy ra ẩu đả giữa CĐV chủ nhà và HLV đội khách.

Ông Đoàn Phùng cũng không giấu giếm việc HLV của mình làm vấn đề mang tính tâm linh và cho biết rất nhiều đội bóng khi thi đấu cũng có những hành động mang tính tâm linh.

Nhân nói chuyện tâm linh, nhiều sân bóng kể cả sân Mỹ Đình các PV vẫn thường thấy có chân nhang, đặc biệt ở sau hai cầu môn. Thậm chí là trước những trận quan trọng, nhiều người (tất nhiên là của đội bóng) còn xin vào cúng và vì là chuyện tâm linh nên nhiều bảo vệ sân vẫn không ngăn cản.

Còn nhớ hồi sân Tự Do của đội bóng Huế có năm đá hoài không biết thắng, có đêm lãnh đạo đội bóng vào sân thắp nhang đỏ hết sân để cầu xin cho những sự lành và may mắn đến với đội bóng của mình. Thậm chí là có trận nghe thầy chỉ phải ra sân vào giữa trưa, thế là lãnh đạo đội bóng cũng tổ chức cho một số cầu thủ đúng giờ Ngọ ra sân chạy vài vòng để cầu an.

Vụ việc CĐV Nam Định làm quá với HLV Quảng Nam theo ông Đoàn Phùng thì nếu xem đó là việc làm tâm linh bình thường thì người ta dễ cho qua nhưng nếu quy đó là “yểm bùa” thì lại là chuyện khác.

Ông Phùng mong các CĐV hãy hiểu đơn giản chỉ là chuyện tâm linh thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng.