Cảnh sát biển tạm giữ 500 tấn than không rõ nguồn gốc của chủ tàu Nam Định

Sáng 23/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Trong khi kiểm tra tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh lúc 3 giờ ngày 22/1, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện tàu vận tải mang số hiệu NĐ-3631 đang hành trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tàu NĐ-3631 gồm 2 thuyền viên do anh Trần Văn Kết, 32 tuổi, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh (Nam Định) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đang vận chuyển khoảng 500 tấn than cám. Thuyền trưởng Kết không xuất trình được các loại hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số than đang vận chuyển trên tàu.

Theo khai báo, đây là số than cám được tàu NĐ-3631 thu mua trôi nổi, không có giấy tờ tại khu vực trên. Khi đang trên đường vận chuyển về Hải Phòng để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn thiện việc thiết lập hồ sơ ban đầu vụ việc, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu NĐ-3631 về khu vực bến Gót (Hải Phòng) để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.