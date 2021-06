Cận cảnh nơi ‘giam cầm’ các bé gái, ép làm gái dịch vụ của đường dây buôn người

TPO – Cùng với trao trả 6 cháu gái về với gia đình, Công an Nam Định đã làm rõ hành vi dụ dỗ, lừa để buôn bán người dưới 16 tuổi của Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến để khởi tố, bắt giam 2 đối tượng này.

Lật mặt đường dây buôn trẻ em để đưa vào “động quỷ”

Như Tiền Phong đã thông tin, căn cứ đơn trình báo của chị N.T.H (ở xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về việc con gái chị mới 14 tuổi đã tự ý bỏ nhà ra đi từ chiều 14/6 và có dấu hiệu bị dụ dỗ, bắt cóc, Công an huyện Hải Hậu đã tiến hành xác minh, truy xét và phát hiện cháu P.T.T đang ở tại nhà Trương Tuấn Anh (29 tuổi, trú tại xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, ngoài cháu P.T.T còn có 5 cháu gái khác và 2 thiếu nữ được vợ chồng Trương Tuấn Anh nuôi ăn, ở tại nhà.

Ngày 24/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định xác định đã có đủ căn cứ xác định 6 bé gái này là nạn nhân của đường dây buôn bán người do Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến (18 tuổi, trú tại xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Vì vậy, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Tuấn Anh và Đinh Văn Tiến về tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Điều 151, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hồ sơ vụ án cho biết, sau khi mãn hạn tù 5 năm về tội mua bán người vào năm 2015, Trương Tuấn Anh trở về sinh sống ở Khu 8, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tháng 7/2020, vợ chồng Trương Tuấn Anh mở quán karaoke Nhạc Việt và cơ sở massage tại khu 8, xã Hy Cương.

Để lôi kéo được nhiều khách đến quán, vợ chồng Trương Tuấn Anh đăng tin tuyển chọn nhân viên phục vụ quán qua mạng xã hội facebook.