“Bùa yêu” của gã đàn ông ma mãnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng này đã câu kết với nhau giả danh “Mo Mường” làm giả bùa yêu để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin và chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

Giả danh “Mo Mường” để bán bùa

Chị Lê Thị H., SN 1982 (trú tại Ứng Hoà, Hà Nội) là một trong số nhiều nạn nhân của nhóm Đinh Xuân Trường. Chị H. cho biết, khoảng đầu tháng 2-2020, chị H. phát hiện chồng mình cặp bồ với một người đàn bà trẻ hơn mình hàng chục tuổi. Dù rất đau khổ nhưng chị H. vẫn cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ chồng từ bỏ đam mê để quay về với gia đình. Nhưng có vẻ chồng chị H. đã ngấm vào cuộc tình này quá sâu nên càng ngày càng rời xa gia đình.

Anh này thậm chí còn đòi ly hôn với vợ để được đàng hoàng về chung sống với người tình. Trước nguy cơ gia đình tan vỡ, chị H. đã lên mạng để tìm mua bùa yêu. Thấy trang “Bùa yêu xứ Mường” chị H. đã vào tìm hiểu rồi sau đó đặt một lá “bùa yêu” với giá 7 triệu đồng. Để có được lá bùa này, “thầy Minh” yêu cầu chị phải gửi cái áo của chồng để thầy yểm bùa.

Khi bán bùa này “thầy Minh” đã khẳng định như đinh đóng cột rằng chỉ khoảng sau 1 tháng là chồng chị H. sẽ quay trở về. Tuy nhiên, 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua mà chị H. không thấy chồng mình có ý định “quay đầu”. Chị H. gọi lại số điện thoại đã liên hệ mua bùa trước đó thì được người này trả lời qua loa rồi sau đó không bắt máy nữa. Biết mình bị lừa nhưng chị H. cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.

Một người phụ nữ khác là chị Lê Thị Th., 34 tuổi (Hải Hậu, Nam Định) cũng “tiền mất tật mang” vì bùa ngải của “thầy Minh”. Chị Th. nói rằng cuối năm 2019 là một năm đại hạn của mình. Cụ thể, gia đình chị trước đó đang rất ấm êm, hạnh phúc với 2 đứa con 1 trai, 1 gái thì bỗng dưng chồng chị “dở chứng”. Anh ta lấy cớ đi công tác rồi lặn mất tăm, gọi điện cũng không thèm nghe máy.

Sau này thì chị Th. phát hiện chồng mình đã mê mẩn một người phụ nữ hơn anh ta tới 6 tuổi. Lúc này nhiều người đã khuyên chị nên mua “bùa yêu” của “thầy Minh” để kéo chồng về. Nghe lời mọi người, chị Th. đã lên mạng để tìm mua “bùa yêu”. Thầy nói chỉ cần nghe lời của thầy thì chồng chị Th. chắc chắn sẽ quay về. Kiên nhẫn theo đuổi “bùa yêu” nhưng chồng chị Th. không những không quay về với gia đình mà còn bắt bằng được chị phải ký vào đơn ly hôn. Chị Th. bảo biết kết cục như thế này thì chị chẳng mất tiền vô ích cho thầy làm gì…

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của ông Bùi Văn Minh, SN 1974 (trú tại xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) – Chủ nhiệm câu lạc bộ Hội Mo Mường tố cáo một số đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook đã giả danh ông Minh và hội Mo Mường huyện Lạc Sơn để bán các loại “bùa”. Việc làm này đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của ông và Hội Mo Mường Lạc Sơn.





Tại cơ quan Công an, ông Minh trình bày rằng, bản thân ông bị rất nhiều người lạ gọi điện đến chửi bới vì bán bùa giả hoặc không có linh nghiệm. Mặc dù được ông Minh giải thích cặn kẽ rằng mình không bán loại bùa nào như thế và chưa từng bán cho ai như thế nhưng những người này không tin. Họ càng khẳng định ông chính là kẻ lừa đảo.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã giao Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu chứng cứ ban đầu do ông Bùi Văn Minh cung cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác minh, xác định bị can Đinh Xuân Trường, trú tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (Hà Nội) là kẻ chủ mưu cầm đầu thực hiện hành vi giả danh ông Bùi Văn Minh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở các tỉnh, thành khác nhau với số tiền đặc biệt lớn.

Lợi dụng sự tuyệt vọng của nạn nhân để lừa đảo

Đinh Xuân Trường từng tốt nghiệp 1 trường đại học danh tiếng. Sau khi ra trường, Trường xin vào làm việc ở một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, gã không bằng lòng với công việc hiện tại, bởi lý do “nếu làm thế này thì cả đời chẳng thể giàu được”. Nghĩ vậy nên Đinh Xuân Trường đã bỏ cơ quan nhà nước và đi làm ngoài. Nhưng bản tính lười lao động nên đối tượng này cũng không trụ được lâu ở công ty nơi mà gã làm việc. Thất nghiệp, Trường nghĩ ra cách sẽ làm bùa ngải giả để bán cho những người có nhu cầu.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Xuân Trường khai khoảng tháng 3-2020, Trường lập nhiều trang Facebook như: “Bùa yêu Sơn Cước”, “Bùa yêu Hòa Bình”… mục đích giả danh bán “Bùa yêu” giả cho khách hàng nhưng không lừa được người nào. Đến tháng 4-2020, Trường tìm hiểu trên mạng Internet thì biết được nghệ nhân Mo Mường Bùi Văn Minh là người có uy tín rất nổi tiếng, được nhiều người tin tưởng nên đã nảy sinh giả danh ông Minh để thực hiện hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo hiệu quả và để cho khách hàng tin tưởng là thầy Minh thật, Trường tải các thông tin, hình ảnh, video của ông Bùi Văn Minh từ mạng Internet xuống và lập ra một số trang Fanpage (lập nhóm) đặt tên “Bùa yêu xứ Mường, “Bùa yêu thầy Minh”… trên mạng xã hội Facebook.

Tiếp đó Trường giao nhiệm vụ cho Trần Quốc Đông, SN 1996 (trú tại Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Lê Tấn Đạt, SN 1996, trú tại huyện Lương Sơn (Hoà Bình); Phạm Công Binh, SN 1997 (trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh và một số đối tượng khác tải ảnh của ông Minh ở trên mạng rồi cắt, dán vào làm chứng minh nhân dân giả là nghệ nhân Mo Mường, sau đó viết bài và đăng tải về nghệ nhân Minh.





Để có trụ sở thực hiện hành vi lừa đảo, Trường và Đông thuê phòng ở một khách sạn trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội. Tại các trang Fanpage trên, Trường có gắn số điện thoại, khi khách hàng có nhu cầu cần bùa để níu kéo, hàn gắn tình cảm vợ chồng, người yêu… họ sẽ liên lạc qua số điện thoại cho sẵn hoặc Zalo. Khi khách hàng gọi đến, Trường, Đông và Đạt sẽ giả giọng nghệ nhân Bùi Văn Minh để tư vấn, ra giá tiền các loại bùa cho khách hàng lựa chọn. Nếu duy trì “bùa yêu” kéo dài thời gian lâu thì giá tiền sẽ càng cao. Tùy từng trường hợp đắt nhất là 20 triệu đồng, thấp nhất là dưới 1 triệu đồng.

Khách hàng đồng ý mua, Trường yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như: Tên, tuổi, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh… để đặt lễ. Tiếp đó, bị can lên mạng Internet tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến bùa, rồi sử dụng máy in màu để in ra, mua một số công cụ khác như chỉ đỏ để bọc quanh lá “bùa yêu” giả chuyển cho khách hàng.

Nhận được “bùa yêu” khách hàng sẽ phải thanh toán tiền cho Trường bằng hai hình thức, gồm COD (kiểm tra hàng rồi mới nhận trả tiền) hoặc khách hàng sẽ chuyển khoản về hai tài khoản ngân hàng cho đối tượng. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Đinh Xuân Trường khai nhận với thủ đoạn trên đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với rất nhiều người, tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 2,7 tỷ đồng.

Khi bị bắt, Đinh Xuân Trường khai nhận đã lừa hàng trăm người nhẹ dạ. Trường bảo, việc lừa đảo này thực hiện khá dễ dàng bởi đa số những nạn nhân tìm đến “bùa yêu” đang ở trong trạng thái tâm lý tuyệt vọng do bị phụ bạc và ruồng rẫy. Vì muốn níu kéo chồng, người yêu họ sẽ làm mọi cách và đồng thời cũng không tiếc tiền với hy vọng sẽ có kết quả tốt. Nhưng những con người đáng thương này không hề biết rằng mình đang bị kẻ xấu lợi dụng.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp, sử dụng công nghệ cao lợi dụng mạng xã hội Facebook, mạng máy tính, viễn thông để thực hiện hành vi phạm tội. Nhóm đối tượng này có khoảng trên 20 người, được Trường trả lương hằng tháng, trong đó có cả sinh viên đi làm thêm theo ca.

Hiện, Công an tỉnh Hoà Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp mục điều tra và mở rộng vụ án.