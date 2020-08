Bộ Công an triệt phá đường dây làm giả sổ đỏ, thẻ nhà báo “giống như thật”

Bộ Công an xác định, đường dây này làm giả nhiều loại giấy tờ quan trọng như nhà đất, bằng lái xe, biển kiểm soát xe, thẻ nhà báo và các loại bằng cấp.

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an sáng nay (26/8) cho hay, vừa phối hợp cùng Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô.

Cụ thể, qua nửa năm điều tra, theo dõi, tối 25/8 các lực lượng phối hợp tổ chức đột kích khám xét 7 địa điểm ở TP.HCM, Đồng Nai bắt tổng cộng 20 người liên quan đến đường dây nói trên.

Tại các địa điểm, Công an thu giữ lượng lớn tang vật máy móc, thiết bị và giấy tờ giả các loại.

Theo Bộ Công an, đường dây này có nhà xưởng sản xuất nhiều loại giấy tờ giả như: giấy tờ nhà đất, bằng lái xe, BKS xe, bằng cấp các loại, thẻ nhà báo…

Các giấy tờ giả thành phẩm được cho là giống như thật, mắt thường nhìn rất khó phát hiện. Chúng liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện.

Được biết, đường dây chủ yếu bán giấy tờ giả thông qua mạng xã hội. Chúng hoạt động trong nhiều tháng nay và lượng khách hàng ở nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra.