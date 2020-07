Bé trai 7 tuổi hôn mê sâu sau tiểu phẫu, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Sau ca mổ lấy đinh nẹp ở tay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, bé trai 7 tuổi rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chết não.

Hôm nay ngày 16/7, theo nguồn tin trên VOV, bác sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế Bình Phước cho biết, đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước họp hội đồng chuyên môn để báo cáo về ca mổ lấy đinh nẹp xương khiến cháu bé 7 tuổi bị hôn mê sâu, chết não.

Trước đó, ngày 15/7, ông Lữ Đoàn Thủy (ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) chia sẻ thông tin trên mạng xã hội về việc con trai mình là Lữ Đoàn Phi Công, 7 tuổi bị hôn mê sau phẫu thuật lấy đinh nẹp xương tay trái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo anh Thủy, ngày 3/4 khi đang chơi với nhóm trẻ hàng xóm, bé Công trèo lên cây điều trong vườn nhà thì bị té từ độ cao khoảng 2m xuống đất. Thấy con ôm cánh tay chạy vào kêu đau, gia đình vội đưa đến cơ sở y tế gần nhà kiểm tra. Sau khi chụp phim bác sĩ cho biết xương cánh tay của bé bị gãy phức tạp nên cho chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Ngày 4/4, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kết hợp xương cho con tôi và hẹn tái khám vào ngày 13/7.

Đến hẹn, gia đình đưa bé đến thăm khám, các bác sĩ cho nhập viện ngày 13/7 và chỉ định phẫu thuật vào sáng 14/7 để lấy dụng cụ (đinh) đã sử dụng để kết hợp xương ở lần phẫu thuật trước.

Khoảng 8h sáng, ngày 14/7, cháu Công được bà nội đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để tiến hành mổ lấy đinh nẹp ở tay do anh Thủy và vợ đều bận. Tuy nhiên, khoảng 17h chiều cùng ngày, anh Thủy bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bà nội của cháu bé cho biết cháu Phi Công mổ từ sáng nhưng vẫn chưa thấy ra, xin bác sĩ cho vào thăm thì họ ngăn cản, những bệnh nhân khác vào cùng lúc đều đã được xuất viện. Linh cảm có chuyện chẳng lành, vợ chồng anh Thủy vội đến bệnh viện.

Anh Thủy cho biết thêm, khi vợ chồng anh tới viện thì thấy cháu Công nằm bất động, phải thở máy, bên cạnh là rất nhiều máy móc y tế. Hỏi thì các bác sĩ nói cháu Công do quá sợ cuộc tiểu phẫu nên bị nhồi máu cơ tim, bé đã bị ngừng tim, hôn mê. Đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình yêu cầu bệnh viện chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP.HCM để điều trị. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu được chẩn đoán đang trong tình trạng nguy kịch, bị chết não.

Trả lời PV Dân trí, anh Thủy nói: “Con tôi có thể đã rơi vào nguy kịch tại thời điểm lấy dụng cụ kết hợp xương nhưng bệnh viện cố tình không thông báo cho gia đình và có hành động ngăn cản khi gia đình muốn tiếp cận với bé. Chúng tôi đã yêu cầu bệnh viện giải thích cụ thể nguyên nhân khiến con tôi rơi vào hôn mê, chết não nhưng họ đang cố tình né tránh”.

BS Lê Thị Thùy Anh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mê sâu, co giật toàn thân, hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng qua nội khí quản. Các bác sĩ đã hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp, cho bệnh nhi thở máy, sử dụng thuốc chống co giật, chống phù não, điều trị kháng sinh phổ rộng.





“Đánh giá về tri giác, bé có diễn tiến xấu, hôn mê sâu sau ngưng tim, ngưng thở (thang điểm hôn mê 3/15 ở mức thấp nhất). Tình trạng hô hấp, tuần hoàn của bệnh nhi tạm ổn định với các can thiệp hiện tại”, BS Thùy Anh nói.

Cũng theo BS Thùy Anh, khảo sát hình ảnh CT cho thấy bệnh nhi bị phù não, điều này phù hợp với diễn tiến sau ngưng tim, ngưng thở bé bị co giật, tổn thương não do thiếu oxy. Các bác sĩ đang tiếp tục hồi sức tích cực cho bệnh nhi, tuy nhiên thời gian ngưng thở ngưng tim, thời gian co gồng trước nhập viện khá lâu, thang điểm tri giác hiện tại quá thấp nên tiên lượng xấu về thần kinh.

Trao đổi với PV, BS Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, phía bệnh viện đang kiểm tra, rà soát tất cả quá trình điều trị cho bệnh nhi. Bệnh viện sẽ có thông tin cụ thể về trường hợp này trong thời gian sớm nhất.