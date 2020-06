NAM ĐỊNH : Bắt tại trận thanh niên giật dây chuyền của bà cụ 70 tuổi bán trà đá

Ngày 25/6, trao đổi với PV, ông Trần Đình Hoan, Trưởng Công an xã Mỹ Trung (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ cướp tài sản.

Theo Pháp luật Plus, vào khoảng 20h15 phút ngày 24/6 tại Thôn 6, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bà Trần Thị Sói (SN 1949, trú tại thôn 6, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc) trong khi đang bán nước tại cửa nhà mình thì có một nam thanh niên đi vào gọi trà đá để uống.

Sau đó, người này tiếp tục gọi thêm đồ, nhân lúc bà Sói vào trong nhà lấy thêm đá liền bị đối tượng giật sợi dây chuyền trên cổ rồi bỏ chạy. Bị cướp bất ngờ, nạn nhân liền tri hô kêu cứu mọi người xung quanh.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người dân xung quanh bao bây, khống chế đối tượng. Theo GĐXH, danh tính đối tượng được xác định là Trần Văn Tú (SN 1994, trú tại thôn Phú Cốc, xã Phúc Phú, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Đối tượng này không đăng ký tạm trú tạm vắng tại xã Mỹ Trung.



Hiện tại, Công an xã Mỹ Trung đã bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Mỹ Lộc để tiếp tục giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Trong ngày 25/6, An Giang cũng đã bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng để mua ma túy. Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Bùi Phước Thiện, 21 tuổi, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang và Dương Hữu Duyên, 36 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, do không có tiền trả nợ và để mua ma túy sử dụng, Duyên đã rủ Thiện đi tìm tài sản để cướp giật. Khoảng 6h30 ngày 15/6, Thiện lái xe máy chở Duyên chạy theo các tuyến đường trên địa bàn xã Bình Phước Xuân, khi đến đoạn đường liên ấp thuộc tổ 9, ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân thì cả hai phát hiện chị Thái Thị Trúc Lan, 37 tuổi, đang điều khiển xe máy chạy theo chiều ngược lại.

Nhìn thấy trên cổ chị Lan có đeo dây chuyền vàng 18k, trọng lượng 6 chỉ, Thiện điều khiển xe quay đầu và chạy bám theo chị Lan. Đến đoạn đường vắng, Thiện áp sát vào xe chị Lan để Duyên giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy. Tài sản cướp được, Duyên và Thiện đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã tiến hành điều tra, truy xét, sàng lọc, khoanh vùng các nghi phạm nghi vấn, phát hiện Thiện và Duyên là tác giả của vụ cướp nên đã mời nghi phạm Thiện về trụ sở để làm việc.