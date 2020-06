Bắt quả tang hai cặp nam nữ mua bán dâm trong quán cà phê

(ĐN)- Chiều 24-6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Hạnh bất ngờ kiểm tra quán cà phê 9999, trên đường Phạm Văn Diêu (phường Tân Hạnh) và phát hiện, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay tại quán.

Khi lực lượng công an đang lập biên bản phạm tội, thì đối tượng Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1992, quê ở tỉnh Nam Định) là tài xế chạy xe máy Grap đến đưa 20 triệu đồng hối lộ công an để bỏ qua vi phạm, giải cứu hai gái bán dâm. Tuy nhiên, hành vi đưa hối lộ của Thành đã bị lực lượng công an từ chối.

Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Minh Thành, cùng với hai cặp nam nữ mua bán dâm đã được đưa về Công an phường Tân Hạnh để tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.