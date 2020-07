Bắt nhiều cựu công an liên quan vụ cướp 35 tỷ trên cao tốc

Nhóm cán bộ công an này tham gia cùng nhà đầu tư đi đòi nợ, sau đó biến thành cướp nhắm vào đại gia là trùm kinh doanh tiền ảo.

Liên quan đến vụ cướp 35 tỷ đồng, một nguồn tin cho hay, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an có liên quan đến vụ án.

Như vậy, tính đến nay, công an đã khởi tố 9 người về hành vi “cướp tài sản” của ông Lê Đức Nguyên (tự Lucas, SN 1988, quê Bình Định, tạm trú Q.2).

Nguồn thông tin cho hay, 5 người nguyên là cán bộ công an của 1 phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và công an các quận ở TP.HCM có vai trò nhất định trong vụ cướp.

Hai người nguyên là cán bộ công an vừa bị khởi tố là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn. Cả hai được chia hàng trăm triệu đồng sau vụ cướp, và khi vụ việc bị phát giác, đã nộp lại số tiền khắc phục hậu quả.

Dũng và Tuấn cùng 1 số cán bộ công an khác được nhóm bị can chính rủ tham gia để đòi lại tiền bị mất khi trót đầu tư vào tiền ảo do Lê Đức Nguyên rủ rê. Trong đó, Dũng và Tuấn đã hướng dẫn nhóm bị can cách thức dàn cảnh va chạm ô tô với ông Nguyên trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn thuộc tỉnh Đồng Nai rồi bắt cóc cả gia đình ông nhằm cướp tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng.

Những cán bộ công an trên có ngồi trên những chiếc ô tô tham gia màn dàn cảnh va chạm, chặn đầu, khoá đuôi để bắt cóc gia đình ông Nguyên.

Đến nay cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn đang làm rõ vai trò có liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ, đầu năm 2018 nhiều người ở nhiều tỉnh thành khác nhau theo lời rủ rê của ông Lê Đức Nguyên đã đầu tư vào đồng tiền ảo Pincoin. Những người này phần lớn là chuyển tiền ảo Bitcoin vào ví điện tử của ông Nguyên để mua tiền ảo Pincoin.





Chỉ sau vài tháng thì sàn tiền ảo Pincoin bất ngờ bị sập. Nhiều nhà đầu tư bị mất số tiền lớn và từ đó cũng không liên lạc được với ông Lê Đức Nguyên.

Các nhà đầu tư đã tổ chức truy tìm ông Nguyên trong thời gian dài nhưng không có kết quả.

Cuối tháng 4 vừa qua, 1 nhóm các nhà đầu tư phát hiện ông Nguyên có mặt ở Sài Gòn nên tổ chức đội ngũ thám tử đeo bám. Giữa tháng 5, các nhà đầu tư tổ chức thành nhóm hơn chục người đi trên nhiều ô tô đeo bám theo dấu vết ông Nguyên khi ông này đưa vợ con đi Đà Lạt du lịch.

Trưa 18/5, nhóm hơn chục người đã dàn cảnh va chạm xe với xe của ông Nguyên trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây rồi đưa ông Nguyên cùng vợ con lên 2 ô tô khác nhau.

Họ dùng súng, kim tiêm dính máu để đe doạ, buộc ông Nguyên khai báo các thông tin của ví điện tử. Sau đó, họ chuyển tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng từ ví điện tử của ông Nguyên sang ví của họ.

Nhóm người nói trên còn buộc ông Nguyên gọi cho người nhà yêu cầu chuyển 9,5 triệu USD. Tuy nhiên, phát hiện những la hét bất thường qua điện thoại nên người nhà đã không chuyển tiền và kế hoạch bị bại lộ.

Một tháng sau, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy ra tung tích nhóm cướp 35 tỷ đồng nên tiến hành bắt giữ.





Đáng nói, nạn nhân Lê Đức Nguyên trong vụ cướp đang bị rất nhiều nhà đầu tư gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo, thông qua hoạt động kinh doanh tiền ảo Pincoin theo hình thức đa cấp. Họ cho rằng, ông Nguyên cùng một số người khác chiêu dụ họ đầu tư vào tiền ảo Pincoin rồi tự đánh sập sàn, để chiếm đoạt số tiền khủng.