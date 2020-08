Bắt khẩn cấp băng nhóm trộm trâu liên tỉnh từ Nghệ An ra Nam Định

Các đối tượng là Vũ Văn Phan, Nguyễn Văn Huấn, Trương Anh Quân tổ chức thiết lập đường dây trộm trâu từ huyện Đô Lương (Nghệ An) rồi mang ra tỉnh Nam Định để tiêu thụ.

Loading...

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can Vũ Văn Phan (SN 1996), trú tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội; Trương Anh Quân (SN 2001), trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định và Nguyễn Văn Huấn (SN 1994), trú tại xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Khắc Thành (SN 1985), trú tại xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương về nội dung: Ngày 22/8/2020, gia đình anh bị mất 06 con trâu, trị giá tài sản ước tính khoảng gần 200 triệu đồng.

Ban chuyên án nắm được thông tin có một nhóm 3 người hiện đang thực hiện giao dịch mua bán trâu không rõ nguồn gốc tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, trong đó có số trâu giống với đặc điểm của trâu bị mất trên địa bàn xã Đại Sơn. Sau khi đã có đủ cơ sở khẳng định nhóm đối tượng trên là các đối tượng đã gây ra vụ trộm trâu của anh Nguyễn Khắc Thành, ban chuyên án quyết định phá án.

Ngày 23/8/2020, tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, khi các đối tượng đang tiến hành giao dịch mua bán trâu, Công an huyện Đô Lương tiến bắt khẩn cấp Vũ Văn Phan (SN 1996), trú tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội và Trương Anh Quân (SN 2001), trú tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu gồm: 04 con trâu.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Đô Lương thu giữ tiếp 02 con trâu (đã bị bán) và một số tang vật liên quan khác. Qua đấu tranh với các đối tượng bị bắt và các tài liệu có liên quan, Cơ quan điều tra đã chứng minh, làm rõ đối tượng chở toàn bộ số trâu (06 con) nói trên để cho đối tượng Phan, Quân tiêu thụ tại Nam Định là Nguyễn Văn Huấn (SN 1994), trú tại xóm 6, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương), ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt Nguyễn Văn Huấn để tiếp tục điều tra.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận, vào cuối tháng 7/2020, Vũ Văn Phan, Nguyễn Văn Huấn, Trương Anh Quân đã bàn bạc với nhau vào địa bàn Nghệ An để trộm trâu. Chúng phân công Huấn là người đi tìm địa bàn để trộm, Quân có nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện là xe tải để chở trâu, còn Phan tìm mối để tiêu thụ.

Đến ngày 22/8/2020, Quân và Huấn từ tỉnh Nam Định vào xã Đại Sơn để trộm 06 con trâu của anh Nguyễn Khắc Thành đưa ra tỉnh Nam Định, đang trong quá trình giao dịch mua bán 04 con trâu thì bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ, còn lại 02 con trâu đã được các đối tượng bán trót lọt với giá 62 triệu đồng cũng được cơ quan Công an thu giữ.

Công an huyện Đô Lương đã thu toàn bộ 06 con trâu và tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án.