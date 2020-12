Bắt giữ tàu vận tải hết đăng kiểm chở 400 tấn than lậu trên sông Hồng

Khoảng 14g ngày 23-12, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) đang tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Hồng qua địa bàn xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội thì phát hiện tàu ND3006 do Phạm Minh Tuân (ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) làm chủ có hành vi chở than lậu.

Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, tàu vận tải mang số hiệu ND3006 do Phạm Minh Tuân làm chủ đã hết đăng kiểm từ tháng 11-2018, bên cạnh đấy chủ tàu cũng không xuất trình được các hoá đơn liên quan đến số than đang vận chuyển. Trong quá trình làm việc với tổ công tác, chủ tàu Phạm Minh Tuân cho biết tàu này chở khoảng hơn 400 tấn than xít cho chủ hàng ở tỉnh Hà Nam.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 đã bàn giao toàn bộ phương tiện cho Công an huyện Thường Tín để xử lý theo quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường thuỷ só 2 thông tin, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 15-12-2020 về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Đội Cảnh sát đường thuỷ số 2 đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý trên tuyến sông Hồng, sông Đuống để kịp thời bắt giữ xử lý những phương tiện thuỷ hoạt động trên các tuyến sông không đảm bảo điều an toàn của phương tiện theo quy định.

Đồng thời kịp thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội và công an các quận, huyện ven tuyến sông bắt giữ những đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội trên tuyến sông địa bàn quản lý.