Bắt đối tượng quê nam định lừa xin việc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Ngày 1/9, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Quang (SN 1993, trú tại xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đồng thời phát thông báo tìm bị hại của đối tượng này.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/6, tại một khách sạn ở phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò đã bắt quả tang Vũ Xuân Quang đang lừa đảo người xin việc làm.

Theo công an, Quang làm làm động tự do, thời gian qua lưu trú tại các khách sạn ở thị xã Cửa Lò.

Quang dùng thủ đoạn giả danh nhân viên giám sát kỹ thuật của một doanh nghiệp lớn đang cần tuyển người làm việc tại các vị trí: Thợ điện, trồng cây xanh, phụ bếp làm việc tại một khu du lịch. Quang đưa ra mức lương 12-15 triệu đồng/người/tháng.

Thủ tục bao gồm một bộ hồ sơ xin việc và số tiền 4,6 triệu đồng bỏ vào phong bì nộp kèm hồ sơ.

Tuy nhiên, thực chất Quang giả danh và đưa ra tuyển dụng để lấy tiền trong các bộ hồ sơ.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò thông báo ai là bị hại trong vụ án trên, đến cơ quan công an trình báo để được giải quyết.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.