Bắt đối tượng chưa đầy 3 tháng gây ra 13 vụ trộm xe máy

Chỉ bằng 1 vam phá khóa, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của chủ phương tiện, chưa đầy 3 tháng, Định đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm xe máy ở các địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 3/7, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã làm rõ, bắt giữ đối tượng Hoàng Công Định (SN 1988) trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian đầu tháng 4/2020, Công an huyện Yên Thành nhận được nhiều thông tin phản ánh của công dân trên địa bàn về việc bị mất trộm xe gắn máy.

Qua xác minh tin báo tố giác tội phạm, lãnh đạo Công an huyện xác định, thông tin phản ánh của công dân là có cơ sở, cần thiết lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngay sau đó, các trinh sát được phân công đã triển khai lực lượng lần theo dấu vết tội phạm. Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện, trong khoảng thời gian người dân báo mất tài sản trùng khớp với thời gian đối tượng Hoàng Công Định có những biểu hiện nghi vấn.

Sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, ngày 23/6, Công an huyện Diễn Châu tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Công Định về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, với những chứng cứ xác thực không thể chối cãi, Định đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của đối tượng, do không có tiền tiêu xài, sẵn có “ngón nghề cũ”, Định chuẩn bị một Vam phá khóa xe máy rồi lượn lờ trên các tuyến đường để khảo sát, khi phát hiện người dân để xe máy sơ hở, không có người trông coi thì Định tiến đến dùng vam phá khóa và lê xe phóng đi chỉ trong tích tắc.

Qua đấu tranh với đối tượng, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 4/2020 đến thời điểm bị bắt, Định đã thực hiện trót lọt 13 vụ trộm xe máy tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành với tổng trị giá tài sản hơn 200 triệu đồng.





Tài sản sau khi trộm cắp được, Định mang đến các hiệu cầm đồ khác nhau để cầm cố lấy tiền tiêu xài. Sau khi xác minh, Công an huyện Diễn Châu đã thu hồi 13 chiếc xe và tiến hành trao trả cho các bị hại.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an huyện Diễn Châu cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và ý thức phòng, chống tội phạm bằng việc cất giữ, trông coi tài sản cẩn thận, không để tài sản có giá trị sơ hở để các đối tượng tội phạm có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp.