Bắt băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp, hiếp tại làng đại học

Một băng nhóm gieo nỗi kinh hoàng tại khu vực làng đại học Quốc gia khi thực hiện 6 vụ cướp, hiếp dâm đã bị lực lượng chức năng triệt phá, bắt giữ.

Chiều 2/10, cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ Lương Văn Đẹt; Nguyễn Văn Đạt (cùng SN 2003, ngụ Trà Vinh); Dương Minh Hiếu (SN 2004, ngụ Sóc Trăng); Sơn Quốc Thành (SN 1997, ngụ Bạc Liêu); Lý Văn Vàng (SN 2003) và Lưu Trường An (SN 2001, cùng ngụ Hậu Giang) để điều tra làm rõ về các hành vi “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên quen biết nhau từ lúc cùng làm công nhân bốc xếp hàng hóa cho một công ty thuộc phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương).

Đầu tháng 7/2020, nhóm này sử dụng xe máy chở nhau mang theo mã tấu tìm kiếm các cặp tình nhân, sinh viên ngồi tâm sự ở các đoạn đường vắng trong khu vực làng đại học Quốc gia, giáp ranh giữa TP Dĩ An (Bình Dương), quận Thủ Đức (TP.HCM ) và TP Biên Hòa (Đồng Nai) để gây án.

Khoảng 22h ngày 22/9, Đẹt cùng đồng bọn điều khiển xe máy đến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Hòa, TP Dĩ An) thì phát hiện anh M. (SN 1999) cùng bạn gái là chị H. (SN 2001) ngồi tâm sự.

Ngay lập tức, các đối tượng khống chế nạn nhân cướp 2 điện thoại, 1 triệu đồng, 1 đôi bông tai. Chưa dừng lại, nhóm cướp này còn khống chế anh M. và thay nhau hiếp dâm chị H.

Trước đó, đêm 25/8, Đẹt, Đạt, Thành cùng Trường, Đen (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang theo mã tấu đến đoạn đường vắng thuộc phường Đông Hòa.

Tại đây, các đối tượng phát hiện anh P.M.P (SN 1998, ngụ Long An) ngồi tâm sự cùng bạn gái. Lập tức, Trường, Đạt cầm mã tấu xông đến chém anh P. gây thương tích, đồng bọn còn lại dùng nón bảo hiểm đánh nạn nhân cướp điện thoại và 5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nên Công an TP Dĩ An nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh.





Qua truy xét, Công an TP Dĩ An đã phối hợp cùng Công an TP Biên Hòa bắt giữ các đối tượng trên tại căn nhà không số thuộc tổ 31 (khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai), thu giữ tang vật gồm 4 mã tấu, 2 nón bảo hiểm, 3 xe máy các loại, 2 ĐTDĐ…

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cả nhóm bước đầu thừa nhận thực trót lọt 6 vụ cướp tài sản (trong đó có vụ cướp tài sản, hiếp dâm xảy ra vào tối 22/9) tại vùng giáp ranh các tỉnh thành trên.

Công an TP Dĩ An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng vụ án điều tra, làm rõ.