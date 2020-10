Bão Saudel di chuyển nhanh, sắp vào Biển Đông, giật tới cấp 14

Bão Saudel sau khi đi vào Biển Đông được dự báo có thể mạnh lên cấp 11, giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (20/10), bão Saudel đang cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 năm 2020 và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 21/10, bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh lên cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 23/10, bão số 8 ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 200mm. Trong ngày và đêm nay (20/10) ở Nam Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 80mm.





Từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực Bình Định và Phú Yên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, tính từ 6/10 đến chiều 20/10, bão cùng mưa lũ tại miền Trung đã khiến 105 người chết, 27 người bị mất tích.

Về giao thông, 16 tuyến Quốc lộ, 165.150m đường Quốc lộ, 140.125m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư. Hiện tại, ngập lụt, chia cắt tại 3 điểm trên Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và 1 vị trí trên đường Hồ Chí Minh; nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt.

Về nông nghiệp, 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý xuất gạo dự trữ quốc gia và tạm cấp từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo và 100 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, an sinh xã hội theo chế độ, chính sách của nhà nước.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và quân khu 4 đang huy động nhiều phương tiện, vật tư, máy móc, nhân lực để tổ chức di dời dân và khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập sâu diện rộng, sạt lở đất.