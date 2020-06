Nhiều tờ báo châu Á bày tỏ sự thán phục khi các trận đấu thuộc vòng 3 V.League 2020 có thể trở lại với khán giả nhờ việc kiểm soát tốt dịch Covid-19.

ối 5/6, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng bài viết “Viettel tiếp tục chiến dịch V.League với chiến thắng muộn trước Nam Định”. Trong đó, tác giả nhấn mạnh: “Vũ Minh Tuấn ghi bàn trong phút cuối cùng của hiệp phụ giúp Viettel đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1. Đây là kết thúc kịch tính trong ngày chứng kiến V.League trở lại với người hâm mộ trên khán đài, sau khi buộc tạm hoãn vì dịch Covid-19”.

Loading...

Tờ The Star của Malaysia dẫn lại bài viết “Giải bóng đá Việt Nam khởi động trở lại với khán đài chật cứng khán giả vì nguy cơ từ dịch Covid-19 đã giảm” của Reuters. Bài viết cũng được nhiều tờ báo và trang tin như The Viral Print, The India News Today, Channel News Asia trích dẫn lại.



THỂ THAO BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

Báo châu Á ấn tượng với sự trở lại của V.League

Thế Anh07:18 06/06/2020Nhiều tờ báo châu Á bày tỏ sự thán phục khi các trận đấu thuộc vòng 3 V.League 2020 có thể trở lại với khán giả nhờ việc kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Tối 5/6, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng bài viết “Viettel tiếp tục chiến dịch V.League với chiến thắng muộn trước Nam Định”. Trong đó, tác giả nhấn mạnh: “Vũ Minh Tuấn ghi bàn trong phút cuối cùng của hiệp phụ giúp Viettel đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1. Đây là kết thúc kịch tính trong ngày chứng kiến V.League trở lại với người hâm mộ trên khán đài, sau khi buộc tạm hoãn vì dịch Covid-19”.

Tờ The Star của Malaysia dẫn lại bài viết “Giải bóng đá Việt Nam khởi động trở lại với khán đài chật cứng khán giả vì nguy cơ từ dịch Covid-19 đã giảm” của Reuters. Bài viết cũng được nhiều tờ báo và trang tin như The Viral Print, The India News Today, Channel News Asia trích dẫn lại.

V.League tro lai anh 1

Khán đài sân Lạch Tray kín khán giả trong trận đấu giữa Hải Phòng và TP.HCM chiều 5/6. Ảnh: Hoàng Hà.

“Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về các sân vận động ở Việt Nam vào ngày 5/6 khi bóng đá đỉnh cao ở nước này trở lại. Nhờ thành công trong việc chống lại sự lây lan của virus corona, họ không cần đến biện pháp giãn cách xã hội hay hạn chế tụ tập đông người”, Reuters viết.

Bài viết cho biết thêm: “Sân vận động ở Nam Định có sức chứa 30.000 người đã chứng kiến đông cổ động viên ngồi trên khán đài khi đội nhà thua 1-2 trước Viettel. Khán giả ngồi sát bên nhau với khẩu trang, dung dịch khử trùng được chuẩn bị sẵn sau khi mọi người thực hiện việc đo kiểm tra thân nhiệt”.

Hãng thông tấn này cũng so sánh V.League với Premier League, La Liga, Serie A hay Bundesliga khi những giải đấu hàng đầu châu Âu này chưa thể trở lại hoặc đã trở lại nhưng với “bầu không khí ảm đạm” vì khán giả không được vào sân theo dõi trực tiếp.

Trang mạng xã hội chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng đăng một số tấm ảnh kèm dòng trạng thái: “Bóng đá đã trở lại ở Việt Nam”. Ở phần bình luận, nhiều cổ động viên tỏ ra ngạc nhiên và tò mò về V.League. Tài khoản @VOgunsuy đặt câu hỏi: “Bóng đá trở lại với khán giả rồi ư?”.

Việc đưa bóng đá trở lại nói riêng và công tác chống dịch Covid-19 nói chung của Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với thế giới. Cách đây không lâu, khi cúp quốc gia 2020 trở lại và cho phép khán giả vào sân, nhiều tờ báo khu vực và thế giới cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ này.