Anh em xô xát vì mừng cưới 2 triệu vẫn bị chê ít, người đàn ông còn mang tiếng kẹp gãy cổ cháu ruột

Từ câu chuyện mừng cưới cháu ruột 2 triệu bị chê ít khiến mọi người trong gia đình ở huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định xảy ra mâu thuẫn xô xát.

Thời gian gần đây, người dân xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định xôn xao bàn tán câu chuyện xảy ra trong họ hàng khi một người đàn ông mừng đám cưới cháu ruột bị “chê” ít.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vũ Viết K. (50 tuổi, trú tại xã Mỹ Tân) cho biết, vào ngày 6/9, vừa qua cả gia đình anh em trong nhà tụ họp lo cho đám giỗ mẹ mình. Sau khi ăn uống xong xuôi thì ông nghe thấy việc người nhà trách khi đi đám cưới người cháu ruột 2 triệu đồng là quá ít.

“Đám cưới cháu diễn ra trước hôm đám giỗ mẹ tôi khoảng 1 tháng. Hôm cưới, tôi mừng cháu 2 triệu rồi vẫn bị nói đại gia mà mừng cháu như vậy là quá ít. Với thu nhập của vợ chồng tôi ở quê, số tiền mừng đó hoàn toàn không phải là nhỏ, hơn nữa sau dịch COVID-19, hiện tại gia đình chúng tôi đang phải gồng gánh rất nhiều về kinh tế, người ngoài không hiểu, cho rằng chúng tôi hẹp hòi, như vậy thật là một sự hiểu lầm đáng tiếc”, ông K. kể lại.

Từ câu chuyện trên giữa mọi người trong nhà xảy ra tranh cãi. Theo ông K. vào thời điểm đó có người cháu ruột của mình là anh Vũ Viết C. và Nguyễn Văn L. đã đứng ra chửi tục.

“Khi mọi người đứng ra can ngăn thì L. lấy gạch ném vào khu nhà thờ làm vỡ gói. Lúc này em gái tôi là Vũ Thị T. đứng ra căn ngăn thì bị L. đập vào đầu gây chảy máu. C. thì vung tay đánh vợ tôi là bà Đinh Thị U. (50 tuổi)”, ông kể.

Căn ngăn nhưng bị người cháu tát khiến bà U. choáng váng bò vào nhà trốn. Lúc này giữa ông K. và người cháu xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Theo lời ông, người cháu đã đấm vào cổ mình 2 cái. Thấy vậy, bố C. đã giật tóc người đàn ông này ngã xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông K. cùng người thân đưa bà T. đi Bệnh viện tình thương TP Nam Định khám. Người phụ nữ này phải khâu 3 mũi. Còn về phần bà U. vì lo sợ sau đó đã lẩn trốn ngoài vườn.

Vì tránh ảnh hưởng, người nhà sau đó đã báo chính quyền địa phương trực tiếp đến nhà. “Tuy nhiên, khi công an xuống thì bố C. xin được giải quyết nội bộ. Hai ngày sau C. kêu tê tay lên bệnh viện chụp chiếu xong về bảo do tôi kẹp nách làm gãy cổ. Tôi người gầy như thế này sức đâu đánh cháu mình. Hôm đó anh em trong gia đình cũng đều chứng kiến sự việc”, ông K. cho hay.





Ông K. kể, người cháu ruột yêu cầu gia đình ông bồi thường 200 triệu đồng vì đánh gãy cổ mình. Tuy nhiên, ông cho hay bản thân không hề đánh anh C.

“C. nói với tôi nếu không đền bù số tiền đó tôi sẽ phải đi tù, nuôi con của C. đến khi 18 tuổi. Không những thế tôi còn bị rêu rao khắp làng xóm rằng mình đánh cháu ruột rồi không chịu khắc phục hậu quả. Tôi từ trước tới giờ chỉ muốn anh em trong nhà sống hoà thuận nhưng ai ngờ…”, ông K. phân trần.

Bà Vũ Thị T. (người bị cháu trai đập vào đầu phải khâu 3 mũi) kể lại, trong thời điểm giỗ mẹ người chị gái có kêu với ông K. rằng đám cưới cho cháu bị lỗ, anh em người mừng nhiều, người mừng ít.

“Nghe xong anh K. nói rằng đám cưới lần sau không nên kêu lỗ lãi. Lúc này hai người xô xát nhau. Tôi đang rửa bát nghe vậy đứng ra can ngăn. Ít phút sau thì hai đứa cháu là C. và L. chạy lên hung hăng muốn đổ xô đánh anh K. Lúc này tôi nói tục sao đánh nhau rồi tát vào cằm L. Bực tức L. vớ được con dao với gạch doạ đánh chết người vừa đánh mình. Sợ quá tôi với người chị dâu vội bỏ trốn”, bà T. kể.

Vì sợ bị trả thù, bà T cùng chị dâu vội bỏ trốn trong nhà. Tuy nhiên, sau đó bà bị L. đập vào đầu phải vào viện khâu 3 mũi.

“Ở quê mọi người trong gia đình vẫn đi phong bì mừng cưới 1 triệu, anh K. có điều kiện đi phong bì 2 triệu. Tuy nhiên, có thể do bực bội khi vay tiền của nhau dẫn đến mâu thuẫn. Cả hai có xảy ra xô xát nhưng được can ngăn. Anh K. bị đánh vào cằm vết xước đầy mặt. Còn về phần C. bị đạp 3 cái vào bụng nhưng bị thương tích ở cổ”, bà T. cho hay.

“Vợ chồng tôi sau khi công an triệu tập cũng đã khai nhận toàn bộ sự việc đã xảy ra”, bà T. nói thêm.





Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng chức năng xã cũng trực tiếp xuống gia đình nắm bắt thông tin.

“Sự việc sau đó được Công an huyện Mỹ Lộc thụ lý điều tra làm rõ. Ngày xảy ra sự việc tôi đi công tác nên cử cán phó chủ tịch UBND xã phụ trách. Vụ việc vẫn đang trong quá trình thụ lý giải quyết”, vị lãnh đạo này thông tin.