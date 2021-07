Án mạng dã man, con trai dùng dao giết mẹ ngay tại nhà riêng

Sau hàng loạt tiếng kêu cứu, la hét thì bà V tử vong trong chính căn nhà của mình, bên cạnh là người con trai mắc bệnh tâm thần cùng con dao gây án.

Ngày 16/7, ông Lý Quang Huy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), xác nhận 1 vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị V. (SN 1960, trú tổ dân phố 5, phường Đồng Sơn). Hung thủ gây án bị công an bắt giữ ngay sau đó là Nguyễn Trường An (SN 1987), con trai bà V.

Trước đó vào đêm 15/7, người dân khu phố 5, phường Đồng Sơn nghe thấy tiếng kêu cứu, la hét thất thanh phát ra từ nhà bà V. Mọi người chạy đến ứng cứu thì phát hiện sàn nhà đầy máu, bà V nằm giữa nhà. Một số người kiểm tra thì bà V đã tử vong nên gọi điện báo cơ quan công an.

Công an phường Đồng Sơn và Công an TP Đồng Hới đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ án mạng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trường An đã dùng dao sát hại chính mẹ ruột của mình. Con dao gây án cũng được tìm thấy ngay cạnh hiện trường.

Nghi phạm An hiện đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra vụ án.