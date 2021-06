4 mẹ con trong gia đình cùng dương tính SARS-CoV-2

Qua xét nghiệm cơ quan y tế đã phát hiện 4 mẹ con trong một gia đình ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) dương tính SARS-CoV-2.

Sáng 26-6, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC) tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 11 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 mẹ con trong một gia đình ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Trường hợp thứ nhất là anh H.Đ.A. (SN 1979), trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Anh H.Đ.A. đi trên chuyến xe ô tô Trung Đức từ Hải Phòng về địa phương vào ngày 18-6, trên xe có ca nhiễm Covid-19.

Trường hợp thứ hai là chị N.T.T. (SN 1982), trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Chị N.T.T. là vợ của anh H.Đ.A.

Trường hợp thứ ba là chị V.T.H. (SN 1981), trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Chị V.T.H. là vợ của BN 12439 (được phát hiện vào ngày 18-6).

Trường hợp thứ tư là cháu P.N.S (SN 2013), trú xã Nghĩa Xuân, là con gái của BN 12439.

Trường hợp thứ năm là cháu P.T. (SN 2017), trú xã Nghĩa Xuân, là con trai của BN 12439.

Trường hợp thứ sáu là cháu P.T.N.Đ. (SN 2007), trú xã Nghĩa Xuân, con gái của BN 12439.

Trường hợp thứ bảy là bà H.T.K. (SN 1957), trú khối 4, phường Quán Bàu, TP Vinh.