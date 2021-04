221 nhân viên y tế nghỉ việc, Bệnh viện Bạch Mai nói gì?

Theo BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, BV Bạch Mai, 221 nhân viên y tế nghỉ việc là do tác động của COVID-19, doanh thu bệnh viện giảm gần 2.000 tỷ so với năm 2019.

Tối 13/4, trả lời phóng viên VOV.VN, BS Đỗ Văn Thành, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện Bạch Mai xác nhận, từ 1/2/2020 có 221 nhân viên y tế chuyển công tác và thôi việc. Các nhân sự này làm việc ở nhiều khoa, phòng của bệnh viện.

Theo BS Thành, năm 2020 tác động của dịch COVID-19 khiến số lượng bệnh nhân giảm rất nhiều. Bình thường trước khi dịch COVID-19 xuất hiện, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 5.000 – 5.500 bệnh nhân nội trú, 6.000 – 7.000 bệnh nhân khám một ngày. Tuy nhiên, tác động của dịch, có thời điểm bệnh nhân nội trú tại bệnh viện chỉ khoảng 1.000 người và ngoại trú 1.000 bệnh nhân/ngày.

“Năm 2020, bệnh viện thực hiện Đề án Thí điểm tự chủ, để vận hành theo quy chế đó, bệnh viện phải có cải tiến sâu rộng về tổ chức bộ máy nhân sự, cơ cấu cho phù hợp. Vì vậy có những đơn vị không còn chức năng và chức năng không phù hợp, bệnh viện sẽ kiện toàn giải thể như Nhà tang lễ, các đơn vị dịch vụ trông xe, vệ sinh… bệnh viện đều bố trí lao động phục vụ miễn phí cho bệnh nhân. Tính số lượng này là thừa 62 người chủ yếu là lao động phổ thông. Bên cạnh đó, hệ thống nhà thuốc từ 10 giảm xuống 5, dôi dư 51 cán bộ hệ thống nhà thuốc. Cộng vào cũng hơn 100 cán bộ viên chức, chưa kể một số hoạt động khác” – BS Thành nêu rõ.

Cũng theo BS Thành, ngoài ra cũng có một số lượng nhân viên y tế chuyển công tác đi nơi khác là do thu nhập của cán bộ viên chức 2020 giảm rất nhiều. BS Thành cho biết, năm 2020 tổng doanh thu của bệnh viện giảm 2.000 tỷ so với năm 2019, giảm 30%, do đó giảm thu nhập của cán bộ viên chức. Bên cạnh đó, điều kiện làm việc cũng có sự thay đổi nên ảnh hưởng tâm lý của nhân viên.

Hơn nữa, bệnh viện triển khai bệnh viện tự chủ, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai chăm sóc toàn diện nên đội ngũ cán bộ viên chức, đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng rất nỗ lực, vất vả để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, vì vậy cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhân viên y tế.

“Áp lực, vất vả, công việc thu nhập thấp, nhiều nhân viên, đặc biệt là một số bác sĩ có trình độ, tay nghề cao được đơn vị, doanh nghiệp tư nhân bên ngoài mời chào với mức thu nhập cao, việc dịch chuyển cũng là tất yếu, dễ hiểu” – BS Thành cho biết.

Vị đại diện Bệnh viện Bạch Mai cũng khẳng định, việc hơn 200 nhân viên y tế nghỉ việc không phải là bất ổn ở bệnh viện mà do tinh gọn hiệu quả để vận hành dịch vụ tốt hơn, phù hợp cơ chế tự chủ. Một số nhỏ dịch chuyển vì lý do cá nhân nên điều này cũng hoàn toàn bình thường.