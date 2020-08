2 đêm trắng đầy cảm xúc của nhiều người dân : Từ lo lắng tìm kiếm đến vỡ oà hạnh phúc khi bé 2 tuổi được giải cứu

Anh Hưng nhấc bổng bé Bảo lên vai, kiệu con ra ngoài trụ sở công an gặp người dân. Toàn thể bà con vui mừng khôn xiết, tặng Bảo rất nhiều hoa, không quên gửi tới cháu bé những lời chúc tốt đẹp nhất sau này.

Chiều tối 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) đưa con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi rưỡi) đến khu vui chơi trẻ em tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Anh ngồi uống nước cạnh khu vui chơi, đến khoảng 17h30 thì không thấy con trai đâu. Anh gọi bảo vệ công viên, rồi hốt hoảng cùng gia đình và người dân tỏa đi các hướng tìm kiếm cháu Bảo.

Tối đó, công an thành phố Bắc Ninh tiếp nhận trình báo của anh Hưng, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, tìm kiếm cháu bé. Cùng lúc, các đơn vị truyền thanh trên địa bàn thành phố phát thông tin các đặc điểm nhận dạng để nhân dân chung tay tìm kiếm.

Công an trích xuất camera an ninh nhà người dân và sử dụng chó nghiệp vụ tới hiện trường. Hưởng ứng lời kêu gọi, hàng trăm người dân Bắc Ninh đã hỗ trợ gia đình, đến từng địa điểm, ngõ ngách trong nhiều giờ, từ đêm tới sáng, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích cháu bé.

Chị Tiên (Bắc Ninh), một người dân tham gia tìm kiếm bé Bảo chia sẻ, dù không quen biết với gia đình anh Hưng, nhưng nghe tin đứa trẻ 2 tuổi mất tích, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ.

“Phải hơn trăm người tích cực tìm kiếm cháu bé tới tận 3h30 sáng mới về dần. Ai cũng có ý thức hỗ trợ gia đình dù việc đó không phải trách nhiệm”, chị Tiên nói người dân Bắc Ninh đã có một đêm không ngủ.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm trong vô vọng, mẹ bé khóc ngất, người cha cố gắng bình tĩnh để đi tìm con. Đến khoảng 21h30 tối 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Người dân khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh lại một đêm nữa không ngủ, nhưng trong tâm thế hoàn toàn trái ngược. Không còn lo lắng tỏa đi khắp mọi hướng, thay vào đó, họ háo hức, cùng mang hoa tới trụ sở công an tỉnh, chờ đón bé Gia Bảo trở về trong vòng tay cha mẹ.





1h sáng 23/8, đứa trẻ được cơ quan chức năng bàn giao cho bố mẹ trong niềm hạnh phúc của gia đình và người dân.

Chị Cao Thị Ngọc Yến, 35 tuổi, mẹ cháu Bảo kể rằng đã rất lo lắng vì chờ mãi không nhận được thông tin của con trai. Chị vẫn nghĩ, nếu người dân có giữ cháu thì sẽ gửi lên phường để tìm trả lại bố mẹ, chứ không ai giữ lâu như thế.

“Khi lực lượng chức năng tìm thấy bé Bảo, tôi mới nhẹ lòng và rất vui mừng”, chị xúc động.

Anh Hưng nhấc bổng bé Bảo lên vai, kiệu con ra bên ngoài trụ sở công an gặp người dân. Toàn thể bà con vui mừng khôn xiết, tặng Bảo rất nhiều hoa, không quên gửi tới cháu bé những lời chúc tốt đẹp nhất sau này.

Hơn 24 tiếng đồng hồ, với đứa trẻ chưa kịp lên 3, thực sự là một kí ức quá đáng sợ. Còn với nhiều người dân Bắc Ninh, họ vừa trải qua 2 đêm đầy cảm xúc thật đáng nhớ.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê quán ở Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao bằng, tỉnh Cao Bằng). Thu đang cư trú cùng người yêu tại xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.